Guerrero y la paridad en la elección

En el cierre de los 16 días de activismo nacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres y en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, el INE encabezó una histórica reunión con partidos políticos que suscribieron un Manifiesto con la sociedad para “respetar los lineamientos electorales y la paridad en las elecciones unipersonales. O sea se definirán las gubernaturas, tal como lo acordó el INE” (Sara Lovera, semMexico 10-12-2020)

En la antesala de las precampañas, en el Estado de Guerrero se vive de manera intensa la vida electoral. Partidos como el PAN, han determinado ir con una candidata mujer y tienen a tres mujeres como las aspirantes para contender por la candidatura a la gubernatura. En Morena hay 5 mujeres registradas. En el PRI hay una. El PRD ya tiene a un varón como su precandidato. El PT y el PVEM tienen un lío con el rompimiento de la alianza de MORENA y deberán determinar si hacen una alianza entre ellos o van solos. Por lo pronto el PT que tenía una precandidata al registrarse con MORENA queda en la incertidumbre esta posición. Así como MC. Y otros partidos locales, incluido el PES que no ha determinado como entrarán al juego electoral.

Pero la antesala electoral en Guerrero tiene claroscuros por definir.

Por ejemplo MORENA tiene entre los 18 aspirantes registrados 5 posiciones fuertes. Beatriz Mojica Morga, Félix Salgado Macedonio, Luis Walton Aburto, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros y Adela Román Ocampo. De ellos se dice que a la Presidenta Municipal de Acapulco le han “sugerido” revisar las encuestas de aceptación de su administración donde 7 de cada 10 acapulqueños reprueban su gobierno, lo que pesaría en la contienda, de acuerdo a la antesala. Una posición fuerte en la contienda es la del Senador con licencia Félix Salgado Macedonio que no cumpliría con uno de los 5 puntos del Manifiesto que firmaron los partidos políticos que suscriben acuerdo para no promover a quienes generen violencia contra las mujeres, entre otros puntos. Y un grupo feminista ha dado a conocer contra él una denuncia de violación y acoso que lo dejaría fuera de la jugada incluso al solicitar al IEPC no aceptar su registro en caso de resultar ganador de la Encuesta que será el método de elección de MORENA.

El PT enfrenta en este momento a otro grupo de mujeres que lo acusan de enfocar una campaña contra su “ex” candidata.

La antesala de la contienda en Guerrero tiene en las mujeres un activismo intenso. Todo indica que serán las observadoras más acusiosas de que se cumpla la paridad de género y con ello, de la actuación de los partidos políticos y de las formas en que deberán conducirse de acuerdo al Manifiesto firmado y en la determinación que dará este lunes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a las impugnaciones para que las candidaturas no sean 7/8, a favor de los varones, sino 8/7 a favor de las mujeres.