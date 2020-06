Guerrero, un gobierno decidido con los guerrerenses

Una incipiente realidad que adquiere cada vez un mayor grado de importancia en la actualidad, es la forma en que las autoridades realizan acciones encaminadas a combatir los estragos de la pandemia de Covid-19, ya sea desde el punto de vista sanitario como el económico; donde actuar oportunamente con claridad, responsabilidad, congruencia y visión se convierte en el arma que nos permitirá el regreso más adecuado a las actividades.

En esta tesitura, es indispensable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajen eficazmente en aplicar medidas idóneas que tomando en consideración la nueva dinámica que afronta la humanidad para salir adelante, ofrezcan los mejores resultados, poniendo como prioridad la salud de las personas.

Así, es de vital importancia que las señales emitidas por el gobierno no alienten la incertidumbre, ni a la insensibilidad o al desconocimiento de los retos que enfrentamos. Ya que desafortunadamente el panorama que se avecina no es nada favorable y cobra cientos de vidas cada día en nuestro país.

Por tal motivo, y ante la ausencia de un plan eficaz en materia sanitaria y económica proveniente del gobierno federal, los estados de la República se han visto en la necesidad de poner en marcha estrategias especializadas que llenen los vacíos prevalecientes por la falta de claridad y apoyo del gobierno federal.

Uno de los estados que ha afrontado grandes problemas derivados de la propagación del virus es el de Guerrero, donde además los golpes a la economía son catastróficos por su dependencia de actividades como la turística. Sin embargo, ello no ha significado en ningún momento que el gobierno estatal detenga su incansable labor en favor de promover el bienestar para las y los guerrerenses.

Bajo tal directriz, brigadas estatales, las fuerzas armadas y los ayuntamientos han desplegado operativos de concientización y sanitización en lugares públicos como mercados y plazas, así como el transporte público de acuerdo





con el mapa de contagios de la Secretaría de salud estatal. No obstante, estas acciones por sí mismas no deben ser apreciadas como la solución absoluta, ya que es primordial que la población siga recomendaciones sanitarias puntualmente, cerrando filas en torno a poder revertir los índices de contagio que se presentan en la entidad y con ello, lograr dar paso a la reactivación económica, de manera particular en el sector turismo. Además, de que el gobierno continúe redoblando sus esfuerzos para resguardar la salud de las personas.

De forma paralela, en apoyo a la alimentación y atención a la población más vulnerable por la pandemia, el gobierno del estado a través del Plan DN-III-E y Marina, aumenta gradualmente la cobertura de comedores comunitarios, que ya alcanza las 94 mil porciones diarias en los 30 comedores instalados en la entidad. Por otra parte, cabe reconocer que el gobierno estatal ha impulsado más de 160 millones de pesos en créditos blandos para pequeñas y medianas empresas ante Nacional Financiera.

Sin duda alguna, el gobierno de Guerrero ha demostrado un gran nivel de decisión y compromiso, en aras de salvaguardar la vida y patrimonio de las personas. Por lo que es nuestra tarea fundamental acatar las recomendaciones para salir lo antes posible de esta emergencia sanitaria.