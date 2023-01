Guerrero: Un estado fallido

Acapulco se ha convertido en la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Y así varias ciudades de Guerrero viven un clima de violencia (asesinatos,extorsiones, secuestros). No podemos aspirar a ser competitivos (capacidad de atraer inversión, cuidarla, reproducirla y mantenerla) si la seguridad pública es ineficiente (no es capaz de realizar sus funciones) e ineficaz (no produce los resultados que se esperan). No podemos pensar que grandes inversiones, nacionales o extranjeras, se arriesguen a crear o instalar empresas, que generen empleos, y éstos produzcan bienes y servicios, en un ambiente de total inmunidad e impunidad que gozan los criminales. Ni siquiera las micro, pequeñas o medianas empresas. Muchos negocios (micro, pequeños) están cerrando. Y no hay quién se salve. Hasta los informales sufren de esta violencia. Hace unos días asesinaron a una humilde mujer que vendía aguas frescas. Y así podríamos ir haciendo la relación de múltiples casos en todas las regiones del estado.Estamos ante un Estado que falla en garantizar los mínimos derechos de bienestar (la vida, la libertad, la propiedad) a su población y que, ante los grupos irregulares, ha perdido soberanía. Dice el refrán: “Lo que se ve, no se juzga”.