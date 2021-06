“Guerrero: TEPJF aún no define elección”

El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, es abogado y ha señalado a los medios que no desea caer en un enfrentamiento innecesario en el tema del resultado de la elección. Hasta ahora no ha mencionado por su nombre a Evelyn Salgado Pineda, a quien el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha entregado la constancia de Gobernadora Electa, como tampoco se ha pronunciado sobre la impugnación que realizó Mario Moreno Arcos a la elección. Él dice que reconocerá a quien las autoridades lo hagan, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no lo ha hecho, es decir, el Gobernador sabe que en tanto no se pronuncie el TEPJF el tema aún está abierto.

Cuando no está claro que un proceso es eso, un proceso que tiene tiempos y cada uno cuenta con recursos legales, la confusión hace presa de la sociedad que, ocupada en resolver su propia existencia, deja de lado la existencia del colectivo que compone la entidad federativa.

En Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acompañada del senador Félix Salgado Macedonio, inició este fin de semana en La Montaña del estado lo que ha definido como “gira de agradecimiento”, y citó que arrancaba en Cochoapa donde en una casilla de la sección 1759 no había obtenido la oposición a Morena ningún voto y todo había sido para ella y sentenció “amor con amor se paga”.

Evelyn se ha reunido con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como otros 10 que han recibido su constancia de ganadores y ganadoras de la elección a gobernador@- Once de 15, pero sólo recibió a los de su partido, Morena, aunque dice que también se reunirá con los otros.

Esta falta a la equidad política es peligrosa y temerosa, siendo como es el Mandatario Federal. Como también lo es confundir a la sociedad sin que el Tribunal determine que el proceso está cerrado, otorgando la validez de la elección a quien corresponda.

Félix, que en todo el proceso se ha convertido en el operador número uno de Morena en Guerrero y ha dejado en el arroyo en esta época de lluvias al primer grupo que aspiró a ocupar la candidatura y alcanzar el triunfo, está marcando la agenda y está posicionando a Evelyn en la aceptación del triunfo validado con inconsistencias que no ayudan a la necesaria calidad de legalidad y validez que requiere, de acuerdo a los datos conocidos durante el PREP por el IEPC-GRO.

Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica, ¿realizarán una segunda gira de agradecimiento? ¿Qué sucedería si el TEPJF dice lo contrario?

En la confusión del primer momento post electoral estamos los medios y las y los periodistas que debemos dar cobertura a los acontecimientos de la entidad, aunque en este tema también contribuyamos a la confusión, sin que sea inherente a nosotr@s esa responsabilidad, sino a las autoridades electorales. Y nos coloca en una posición delicada si la instancia respectiva, como en este caso lo es el TEPJF, tarda en definir la elección y podemos entender la prudencia que sobre el tema, guarda el Mandatario Estatal mientras no haya definición.