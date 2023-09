Guerrero en el Presupuesto federal

En el proyecto de Presupuesto de egresos de la Federación para 2024, en el gasto programable por entidad federativa, Guerrero aparece con una asignación de 117 mil 419. 8 millones de pesos; de los cuales 73 mil 836. 9 millones de pesos se van a destinar a gasto corriente. O sea, 23 mil 658.4 se dedicarán a inversión.

El desglose estaría, en términos generales, así: para servicios personales (pago a los burócratas) 34 mil 792. 6 millones de pesos; para gastos de operación 27 mil 922.1 millones de pesos; subsidios, 3 mil 653.8 millones de pesos; otros corrientes (sic), 3 mil 558.3 millones de pesos; pensiones y jubilaciones, 19 mil 924.5 millones de pesos; programas y proyectos de inversión, 7 mil 028.6 millones de pesos; otros de inversión física (sic), 15 mil 991.1 millones de pesos; y subsidios, 638. 7 millones de pesos.

Aunque se vea que “danzan” los miles de millones de pesos, “la cobija” no alcanza ni para todos, ni lo suficiente. Por eso es que se requiere inversión privada directa y no depender exclusivamente de las participaciones y aportaciones federales. La inversión pública solo genera empleos temporales (mientras se realiza la obra). De allí que se necesite la generación de empleos directos e indirectos permanentes. Y eso solo los produce la inversión privada que en el caso de nuestro estado, no alcanza para detonar desarrollo y crecimiento económico.

Y aquí entra el grado de competitividad que no es más que la capacidad de atraer, desarrollar, conservar y reciclar la inversión privada directa. Pero mientras el gobierno, en sus tres instancias, no abatan el índice de criminalidad e inseguridad, muy difícilmente vendrán inversiones importantes, en calidad y cantidad.