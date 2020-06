Guerra de encuestas

En los últimos días nos han invadido y bombardeado con encuestas políticas, en redes sociales; primero empezaron midiéndose con aspirantes a precandidatos de su mismo Instituto Político, ahora ya algunos dándose por ganadores de sus encuestas al interior de sus Partidos, ya empezaron a publicar encuestas con los que ellos consideran, serán los abanderados de los otros partidos políticos, amén de que seguramente habrá varias coaliciones; algunas amistades me han preguntado y son personas que normalmente no tienen nada que ver con política, en su mayoría.

¿Por qué en una encuesta aparece fulano como ganador?

¿Y por qué en está otra encuesta, aparece mengano como ganador?

Es muy simple contestar, las encuestas primero que nada son dirigidas y pagadas, luego entonces, como premisa mayor, el que paga manda. Que quiero decir con esto; que los actores políticos en cuestión ya saben cómo están en sus preferencias electorales, porque, antes de pagar a una empresa encuestadora, ya mandaron hacer un sondeo o una medición y con resultados en mano, saben si tienen oportunidad real de contender para ganar, o solo contenderán para participar, y negociar algo a cambio. Con esos resultados pagan para hacer encuestas y ponerse al frente en las mismas, para ver si los electores indecisos, esos que no tienen una militancia activa en ningún partido político, al ver que están “encabezando” sus encuestas pagadas, los pueden jalar para su lado, por el simple hecho que a casi nadie le gusta perder.

Pero la verdad de las cosas es que esos adelantados se están mostrando muy desesperados en su actuar, por eso lo de sus encuestas. Señores Precandidatos, yo les aconsejo que empiecen por el principio y por lo más importante, su estructura. En su Distrito, Municipio o Estado, según sea el caso para el cargo de elección popular que quieran postularse.

Aún no es el momento de que los estemos viendo en todos lados, estamos en pleno pico de la pandemia, la prioridad es otra, una de vida o muerte. A casi nadie le interesa en estos momentos sus aspiraciones políticas personales. Ah, seguramente en INE no tardará en dar a conocer los nuevos lineamientos de campañas, porque si hay nueva normalidad, para las actividades diarias, de convivencia y laborales; yo quiero imaginar que también habrá, nueva normalidad para reuniones, actos de campaña, y a todo hecho de congregarse. Porque al no saber cuándo termine esto de la pandemia, y si nos seguimos alargando; entonces también será peligroso reunirse varias personas en un mismo sitio y es ahí donde me refiero que el árbitro electoral, deberá publicar los lineamientos a seguir, tomando en cuenta todos los protocolos de sanidad y cuidando siempre la salud e integridad física de las personas.

¿No cree usted, estimado lector?