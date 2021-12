Gobernadora, ¿al margen del nombramiento del Fiscal?

El romper con una tradición de que sea el titular del Ejecutivo del estado quien seleccione al Fiscal General del Estado, ha provocado una polémica de pros y en contra, ¿Pero qué tan saludable es que la gobernadora se mantenga al margen?

Muy buena pregunta, dirían los eruditos de la política, pero creo que la mandataria estatal, Evelyn Salgado Pineda, lo que pretende con su decisión de no ser parte de la designación del abogado del estado, es para enviar un mensaje de que realmente sea una institución autónoma.

Además, sus adversarios políticos arreciaron con sus señalamientos de que al renunciar al cargo Jorge Zuriel de los Santos Barrila, podría colocar a alguien de su entera confianza en la Fiscalía, pero la Gobernadora asumió la responsabilidad de no intervenir en la designación del nuevo fiscal, si no que serían los señores diputados, quienes se encargarían de que se cumpla correctamente con los requisitos de ley.

Obviamente, que haciendo referencia a que esto facilitaría que se archive la carpeta de investigación que se inició en contra de su padre el senador de la República, Félix Salgado Macedonio.

Quiero pensar, que por eso cuando recibió los 44 expedientes de los aspirantes a Fiscal, la gobernadora se comprometió a no intervenir y dejó en el aire su decisión de enviar una terna al Congreso de Guerrero, para decirles a sus detractores que no es por ahí.

Desde mi particular punto de vista, su decisión de no meter las manos es acertada y correcta, porque estará sentando un precedente de que la Fiscalía General del Estado no debe de depender del gobierno del estado si no ser autónoma.

Por eso anunció que serán los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura quienes hagan la revisión de los currículums de los aspirantes y que deberán cumplir plenamente con lo establecido por la Constitución Política del Estado y demás reglamentos y convocatorias correspondientes.

Evidentemente, todos deberán cumplir con el perfil, y así el congreso local en pleno y en forma limpia y transparente, designar al Fiscal del Estado, sin violentar la leyes y la aplicación a las mismas, dejándose guiar por el estado de derecho que debe imponerse y aplicarse, NADIE FUERA DE LA LEY Y NADIE POR ENCIMA DE ELLA, TRÁTESE DE QUIEN SE TRATE.

Por eso, va desde aquí mi reconocimiento a la titular del Ejecutivo del Estado, Evelyn Salgado Pineda, por tomar distancia en este tema y que realmente sea un ejercicio limpio y transparente la designación de quien tendrá la responsabilidad de atender el reclamo de procuración de justicia de las y los guerrerenses.

¿O usted qué opina querido lector?