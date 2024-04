Fuenteovejuna o la muerte tiene permiso

Un pueblo pacífico, de tradiciones y de belleza colonial arquitectónica, cudad platera, donde se representan pasajes de la Pasión de Cristo con gran misticismo, donde la gente acude a ver escenificaciones dramáticas y por los callejones a los encruzados, quienes se flagelan hasta sangrarse; y a las mujeres enlutadas arrastrando cadenas en las calles empedradas.

Santa Prisca observa a los feligreses y a los tumultos que se hacen en su catedral. Y los 49 de todas las iglesias de esa localidad se unen a la celebración. Allí se inicia con el Domingo de Ramos esta tradición, y continúa el Jueves de Aprehensión, Viernes de Crucifixión y muerte de Cristo Jesús y la ascensión a los cielos.

Todo esto acompañado de peregrinaciones. Así se vivía la Semana Mayor en Taxco de Alarcón el pasado jueves 28 y viernes 29 de abril de la Semana Mayor, mientras, en otras calles del mismo Taxco, se vivía otros dramas: el secuestro y asesinato de la niña Camila, que provocó que una turba enardecida tomara venganza como en Fuenteovejuna o que se tomaran la justicia por propia mano como en La Muerte tiene permiso.

Los feminicidios que se cometen diariamente en México y en el mundo, causan indignación e impotencia, sobre todo cuando se comete con una niña de ocho años, que según testimonio, se dio aviso a la Policía de la ubicación de los presuntos asesinos, y muy cierto que llegó la Policía tarde, debido según la Fiscalía, porque hay que seguir protocolos por aquello de que si no se integra correctamente la carpeta de investigación, se corre el riesgo de dejar libre al presunto asesino.

Pero la indignación no conoció protocolos ni reglas, ni tolerancia; la gente oriunda de Taxco se solidarizó con el dolor de la madre de la niña Camila del terrible asesinato para ir a tomar justicia o venganza de tres personas a quienes identificaron como los que secuestraron y asesinaron a la niña, sin importar si había procesiones o ceremonias litúrgicas o turismo o se transmitiera al mundo entero.

¿Es realmente la indignación lo que hizo actuar a la gente contra los supuestos asesinos de Camila? Habría que ver si este fenómeno es por el hartazgo o porque tienen frustraciones añejas. Es de muchos conocido que desde hace algún tiempo Taxco se encuentra infiltrado por el narcotráfico y que por esa razón los asesinatos se han hecho constantes. Generalmente a la mayoría de la gente solo busca un pretexto para desatar la violencia y muchas veces son ajenos al problema.

Por supuesto que no es la primera vez que ocurre esto en México. Continuamente se sabe por las noticias de lugares donde la gente ejecuta a los sospechosos de robo o secuestro. Todavía se recuerda al caso del pueblo de Canoa, donde el pueblo tomó justicia por propia mano con jóvenes inocentes que no tenían nada que ver con la delincuencia, y que azuzados por el cura, la gente no respetó a las autoridades.

Los modelos que nos transmiten los programas y películas sobre violencia son muy comunes. Tanto, que nos acostumbramos a que la única manera de hacer justicia es a través de asesinar a los “malos”.

La turba, es la misma que mató a Jesucristo, o más bien cuando lo condenaron a muerte al gritar “¡Crucifíquenlo, crucifíquenlo[u1] ”.

En un ensayo por el estudio de la violencia social, el profesor Raúl Rodríguez Guillén, investigador del departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, refiere que en la República Mexicana se han cometido 200 linchamientos y la causa de la violencia como ejecuciones y linchamientos; obedecen a una problema de “crisis de autoridad y de indignación moral”, de incompetencia y corrupción que priva en el Ministerio Público lo que se interpreta “como expresión de violencia social localizada”. Así se entendió la ejecución de los dos hombres y el linchamiento de la mujer, a quien estando la autoridad presente, no hicieron nada por salvarla.