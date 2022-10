Fiscomentarios | Ley de Instituciones de Crédito

Existen nuevos comentarios, en la Cámara de Diputados, para proponer algunas modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito , sin embargo, consideramos que si se requiere, modificar los términos en que se señalan en el Artículo 61 de dicha Ley, en el que se describe generalmente, que los depósitos bancarios, en cuentas de cheques e inversiones sin movimientos e intereses, sin fecha de vencimiento y que se renueven en forma automática, una vez transcurrieron más de tres años , y no tendrán ningún movimiento por parte del cuentahabiente, podrían ser traspasados a una cuenta global que cada institución bancaria, podría llevar a cabo dichos recursos, para ser destinado a un requerimiento de las autoridades hacendarias, para aplicar después de tres años adicionales transcurridos, para la beneficencia pública.

“Artículo 61.- El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tendrán fecha de vencimiento , o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no recuperadas, que en el transcurso de tres años no han tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deben ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realizarán las instituciones de crédito.”

Como se observa en el texto de dicho artículo, todos los fondos manejados por las instituciones de crédito y que actualmente es una banca extranjera , deberá cumplir con lo señalado en el citado artículo, informando a sus cuentahabientes que se encuentran en ese supuesto, notificándole en el domicilio que cuenten del cuentahabiente, las circunstancias de la falta de movimiento de sus recursos en custodia del banco.

Esta situación tiene riesgos debido a que pueden suceder diferentes situaciones de los bancos de cuentahabientes , por cambio de domicilio y/o su situación migratoria, que dejaría en un estado de indefensión, por no haber atendido el requerimiento de los, sobre la cuestión en situación .

El solo hecho de que existe la posibilidad de un embargo de los recursos de terceros por parte de las instituciones bancarias que deben tener los recursos de sus cuentahabientes, que no atendieron su notificación, de la falta de movimientos a los tres años anteriores a dicha notificación , más el periodo adicional de gracia, de otros tres años, se consideraría la prescripción del derecho de disponer de sus propios recursos en esas instituciones de crédito, con un destino y aplicación incierta, que debería reformarse para dar la seguridad jurídica a los cuentahabientes de las instituciones bancarias para no aplicar esta norma, que es riesgosa e inconstitucional…¿Usted qué piensa?