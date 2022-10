Fiscomentarios | Enteros y factores para el 2023 de las cuotas y aportaciones al IMSS, Retiro e Infonavit

Según el Artículo 14, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando se efectué el pago de las cuotas a favor del IMSS, el cheque no será negociable y será abona a la cuenta bancaria del organismo descentralizado correspondiente.

La Regla 2.1.17 de la RMF 2022, del 27 de Diciembre 2021, señala:

En el anverso. “Para abono en cuenta bancaria del (organismo descentralizado)” y el número del registro del contribuyente en el organismo relativo.

En el reverso. “Cheque librado para el pago de contribuciones federales a cargo del contribuyente (nombre del contribuyente) con la clave en el RFC. Para abono en cuenta bancaria del (nombre del organismo)”

De acuerdo al Artículo 39 de la LSS, las cuotas se enteran por mensualidades vencidas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a su causación, sin embargo, las aportaciones para el seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como las del 5% al Infonavit, se cubren de forma bimestral, las empresas y patrones personas físicas, deberán comunicar al Seguro Social, las modificaciones salariales de sus empleados, cuando cumplen años de servicios, en un plazo de cinco días hábiles.

Para la integración del salario base de cotización (SBC), los premios de asistencia y puntualidad, no integran la base salarial, siempre y cuando el importe de estos conceptos, no rebase el 10% del último salario base de cotización, sin embargo, existe la propuesta para que a partir del año 2023, se incremente la parte de la Cesantía en Edad Avanzada y Vejez actual, del 2% para Edad Avanzada y del 3.15% para Vejez del SBC, que hacen un total del 5.15, para incrementarse en el 2023 del 10% para el total de ambas cuotas, como se observa se incrementara con mayores costos adicionales las cuotas sociales, para los patrones que tienen a su personal registrado en el IMSS, difícil no, con esta inflación…¿Usted qué piensa?