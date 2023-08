Fiscomentarios | Deducción inmediata

De acuerdo al artículo 34 de la LISR vigente, existe la tasa máxima de depreciación del 100% a dos tipos de inversiones en la Fracción IX, a semovientes y vegetales y la Fracción XIII, a maquinaria y equipo para la generación de energía provenientes de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente.

Todas las inversiones en activo fijo, se deducen mediante el mecanismo conocido como Depreciación, aplicando la tasa máxima prevista en la ley, para cada tipo de activo, sobre el monto original de la inversión (MOI), el cual se integra por el costo del bien más los impuestos pagados, con motivo de la adquisición o importación del mismo, exceptuando el IVA, al resultado de aplicar el MOI, por la tasa de la depreciación del bien, es el importe de la deducción contable y fiscal, que se aplica a resultados, utilizando los meses de uso por el periodo de un ejercicio fiscal, así mismo para efectos de deducción de la depreciación fiscal, se permite efectuar la actualización del monto de la depreciación determinada, el índice nacional del precios al consumidor entre la fecha de adquisición y los meses de uso de un ejercicio fiscal, que resulta un factor, con el que se actualiza el monto de la depreciación, calculado sobre los meses de uso, sobre el costo comprado de adquisición.

El calculo de la depreciación, se debe efectuar para efectos contables en forma mensual, para registrar su efecto en la cuenta de resultados correspondiente y se considere en el resultado de la operación del periodo y no como en algunos casos, únicamente la registran en forma anual, para determinar el resultado fiscal para efectos del ISR y no para reconocer los efectos financieros del deterioro de los activos.

Para efectos de fomentar la inversión de empresas que producen bienes de activo fijo, se debería establecer la depreciación, como una deducción inmediata, como una medida para incentivar el desarrollo económico en una área estratégica, que provocaría una demanda de la producción y generando bienes y servicios adicionales, así como el incremento de los empleos formales, que es lo que produce una derrama económica en varios sectores económicos. Un caso actual, es la deducción limitada que se tiene para el uso de automóviles, que su monto máximo para deducción para efectos fiscales es de $175,000.00, y que no se ha actualizado en los últimos cinco años y que ha quedado rezagado ese monto, que inhibe la adquisición de unidades nuevas por esa limitante en la deducción de inversiones. ¿Lamentable no? No entienden de macroeconomía…¿Usted qué piensa?