Mientras me siento afortunado por llegar a estas fechas del año 2021, y observar a mi familia sana, aunque cada cual tenga su propio tema financiero afectado, y cuando se aborda se sumen tantas referencias de conocidos, mismos que no están en el registro oficial, no dejo de preocuparme por los temas que el horizonte plantea a la luz de la realidad en nuestro país y al surrealismo de la clase política que no sé si verán los de CDMX en el nuevo canal de la Jefa de Gobierno capitalino.

¿Feliz Año Nuevo? Claro, solemos decirlo así y sentirlo así al externar a nuestra familia, amigos y conocidos pero, sin decirles lo que en verdad está en la realidad y que hace que la sonrisa de felicidad se convierta en una mueca que intenta exteriorizar confianza.

Si empezamos con el tema económico el Banco de México considera que la expectativa de inflación de este cierre de año está en el 6.60%. pero si revisamos los análisis de expertos sobre el 2022 estas sugirió que estaría por el 0.6 o 0.7% cada mes, que llevaría al final del año una estadística cercana al 4.50 o 4.75 por ciento.

La seguridad no nos deja sonrisas. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó en el primer semestre del 2021, a 1,899 mujeres víctimas de asesinato de las que 1,391 fueron catalogadas como homicidio doloso y 508 como feminicidios lo que ha provocado las más grandes movilizaciones de mujeres contra el gobierno federal.

Mientras que el mismo SESNSS indica que el reporte de delitos del fuero común se ubica en este año en un millón 871 mil 808, que presenta 30 mil 620 más que en el año 2020. Homicidio doloso, lesiones, robo de vehículo, daño en propiedad ajena y fraude entre los cinco más representativos.

Si ya estas cifras nos suspende la respiración, el surrealismo político no deja escapar al año 2021 y le quita el sueño al INE con la espada de Democles sobre su cabeza con la denuncia interpuesta contra los 11 consejeras y consejeros electorales por el tema de la revocación de mandato.

Ellos sostienen que “en democracia las diferencias de opinión no se persiguen por la vía penal”, algo con lo que coincido pero que distrae la atención de la elección del 5 de junio del 2022 en seis entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca , Quintana Roo y Tamaulipas.

El escenario del cierre del 2021 y la apertura del 2022 nos lleva enfrentados y confrontados con un divisionismo fuerte que proviene de la propia esfera de poder que debiera procurar armonía y que en cambio encontramos una sociedad casi borrada en su idea de salir adelante adelante adelante, partidos sin brújula e intereses por cambiar la ruta de la democracia que costó tanto al país.

Para desear un Feliz Año Nuevo, según parece, debe provenir desde la fuente del ser interno, de la fortaleza de la familia, de los valores, de la idea comunitaria de que unidos podemos sin perder el estado de alerta. De lo contrario, la narración del 2022 tendrá rasgos maquiavélicos que pudieron evitarse actuando a tiempo. ¿Surrealismo?