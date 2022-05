Félix ¿y Guerrero?

“Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno”. Si no estoy mal en geografía, la República Mexicana cuenta todavía con 32 entidades federativas, y no sé si incluir como número 33 a la todavía República de Guatemala, que ha recibido de manos del mismísimo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 25 mil afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, instancia de gobierno reservada para la Iniciativa Privada que genera recursos económicos que pagaremos nosotros los mexicanos “que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste”.

Hace unos días, y fiel a su estilo de llegar con una cargada ciudadana para mostrar que no está solo, Félix Salgado Macedonio llegó a la Ciudad de México luego de decir por estos lares que rompía su propia promesa de no regresar al Senado si no fuera por una causa más que prioritaria para el gobierno federal: la reforma electoral... “Carmen, por eso no voy a olvidarte”.

Y al llegar a la Ciudad de México, sacó lo que lleva en su ronco pecho -“muy dentro de mi pecho”-, la venganza que le presenta la oportunidad de ser cobrada a Consejeros electorales, a quien él probablemente le hizo un agravio personal al retirarle la candidatura a la gubernatura y que dio pie al arribo de la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, su primogénita -“A ti y al Nazareno”-. Es decir, volvió a mentir.

Pero mientras el enarbola la bandera de demócrata cobrando venganzas personales, un estudio reciente muestra la realidad de esta entidad federativa -“Carmen, pero me queda tu retrato”-. Y la entidad muestra el peor de los retratos en cuanto a empleos generados por entidad federativa durante el primer cuatrimestre de 2022.

Mientras el estado de Nuevo León encabeza la lista con el primer lugar de empleos generados en este primer cuatrimestre al registrar 38 mil 625, el último lugar, el lugar 32 de 32 estados, lo ocupa el estado de Guerrero con 93 empleos.

“El lindo pañuelito blanco” que queremos sacar quienes vivimos en esta entidad porque esa realidad está golpeando la economía del horrible de la población que no encaja en el grupo que recibe apoyos en programas sociales, y el otro que no corresponde a quienes “apoyaron” la causa del triunfo, así como la persecución de quienes se miran como “el rizo de tus cabellos”, cortados y encerrados en una sobre carta.

Pero, ¿qué hace nuestro flamante senador? ¿Qué iniciativas presenta a favor de esta entidad federativa? ¿Cómo asesora a la gobernadora para impulsar el crecimiento económico de Guerrero? “Carmen, mi morenita consentida”. No, la Gobernadora tendrá que echar mano de su equipo, del que quiera trabajar y no le deje la chamba a ella, para generar empleos, para generar bienestar real, mientras que el senador Félix Salgado Macedonio recorre, otra vez, la entidad para fortalecer su proyecto, el propio, el que busca tenga permanencia, porque sin duda para él, esos recorridos solo significan una cosa -“tú eres parte de mi vida”-.