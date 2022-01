Félix Salgado Macedonio: tres licencias

Cuando una persona, varón o mujer, aspiran a un cargo de representación popular nos hacen creer que en verdad quieren trabajar por el pueblo al que buscan representar. Y nosotros como ciudadanos, asumimos que están ahí hasta que se cruzan por su camino otro cargo, ya de representación popular o como funcionario o funcionaria. Y por supuesto, consideramos que al ocupar una investidura trabajarán.

No escapa a mortales que un cargo también representa simpatía con quien en el organigrama está a la cabeza . La historia mexicana tiene muchos episodios dignos de estudiarse.

Apenas cumplía el senador Félix Salgado Macedonio 65 años, festejado como: ¿Félix?, ¿Senador?, ¿papá de la gobernadora de Guerrero? , revisado a partir de la numerosa asistencia, música, baile que llevó al susodicho a convocar como siempre lo hace, en grado hipnosis “conéctense”, “conéctense”, “conéctense”, cuando no sabemos bajo que efecto al día siguiente llevó a la ¿sorpresa?, de presentar una licencia a la representación popular que buscó y forzó en el año 2018.

Pero no es la primera, si no la tercera licencia que pide al escaño. Y por supuesto, no es la primera, sino la tercera ocasión en que su suplente, Saúl López Sollano, acude solícito a cubrir la posición, las espaldas de quien maneja su tiempo por lo que solicitará ¿licencia? Al cargo de Secretario General de Gobierno, lugar donde veremos cómo manejaron las piezas políticas según la designación más reciente.

Félix dice que se va porque “nuestro país vive un momento crucial en su historia, al estar a 84 días de que se lleve a cabo el ejercicio para ratificar el mandato del Presidente de la República y es menester que quienes creen y entienden lo que es y significa la Cuarta Transformación trabajarmos hombro con hombro para terminar de sentar las bases del cambio verdadero en nuestro país”.

El Reglamento Interior del Congreso Federal señala que “solo se concederán licencias por causas graves y cuando más a la cuarta parte de la totalidad de los miembros que deban componer la Cámara respectiva”. El Reglamento del Senado señala “que pueden pedirse por enfermedad, estado de gravidez o de post-parto o para desempeñar empleo, cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración, o para postularse a otro cargo de elección popular”. El Reglamento de la Cámara de Diputados agrega como causal “la aspiración a ocupar un cargo dentro de su partido político”.

La solicitud quizás encaje en “cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración”.

¿Qué busca el Senador? La Consulta popular es para ratificar el mandato del Presidente de México? Creí que era una consulta para saber si se deseaba que continuara al frente de la Presidencia, que sigo viéndolo como una figura necesaria para este momento de pandemia por Coronavirus cuando la atención debería estar en el cuidado de ese pueblo sabio al que se dice querer, incluidos los recursos para atender médicamente a quienes no cuentan con trabajo por lo tanto sin recursos económicos para costar un proceso de enfermedad, incluso para la recuperación económica.