Félix Salgado Macedonio, no será el candidato de Morena

El caso Félix Salgado Macedonio se derrumbó por si solo, porque él mismo socavó los cimientos de su propia versión que defendió en un principio a capa y espada, de que no hizo precampaña y que finalmente aceptó que sí hizo actos de proselitismo como precandidato a la gubernatura de Guerrero.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplicaron el marco de derecho al ratificar la resolución del Instituto Nacional Electoral de retirarle la candidatura a Salgado Macedonio, con 6 votos de 7 magistrados, a favor.

Hasta aquí, se cumplió con la ley, pero preocupa que el senador con licencia incite a la lucha pacífica y desafiante acuse al árbitro electoral, de atentar contra la democracia y la voluntad del pueblo guerrerense, cuando en realidad derrumbó la supuesta superioridad moral.

Tal pareciera que el Instituto Nacional Electoral fue quien violó la ley y no él, pese a que aceptó que no presentó el reporte de gastos de su precampaña y que fue el origen de que le quitaran el pasado 25 de marzo, la candidatura.

No, no estoy mal, así ocurrió y él mismo se encargó de difundir que el monto que no reportó fue de 19 mil pesos, por cierto, después acusó a la dirigencia nacional de Movimiento de Regeneración Nacional de ser los responsables de que le quitaran la candidatura a la gubernatura por no presentar comprobación de gastos de su precampaña dentro del plazo que dio el órgano electoral.

Esto sólo deja en evidencia que el "Toro sin cerca" ha mentido desde el principio y que ahora pretende a toda costa que le regresen la candidatura, sin importarle en lo más mínimo ir en contra de su propio partido y tratar de quedar como un hombre impoluto, cuando en los hechos él solo ha ido desnudando la persona que es en realidad y que carece de moral.

Así es querido lector, demostró que es hábil para mentir con tal de defender su ambición personal y que poco le importó hacerlo contra su propio partido, cuyo dirigente nacional Mario Delgado Carrillo fue implicado directamente de ser el responsable que en Guerrero no tengan candidato a la gubernatura del estado.

Evidentemente que esto tendrá sus consecuencias y que al final, en nada abonará que logre ser el abanderado de Morena, en virtud que hay confesión de parte, si, pues finalmente está aceptando el delito y dándole la razón al INE, de que violó la ley y que al retirarle la candidatura sólo se aplicó el marco de derecho.

Por tanto, tendrá que acatar las consecuencias y dejar de decir que se violaron sus derechos de votar y ser votado, pero más aún de echar culpas hasta de su propio partido, cuando él cometió el ilícito y ahora no quiera reconocerlo.

Por lo pronto, inició una guerra intestina entre morenistas, que se puede entender y que va de la mano con aquel viejo refrán que dice: "Cuando la perra es brava hasta los de casa muerde".

¿O usted que opina querido lector?