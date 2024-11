Fama / Paola Durante no tiene que dar una explicación de cada paso que da

¿Realmente nos cambia la vida si Paola Durante baila o no baila bien, o vamos a dejar de dormir y se va a devaluar el peso porque cuando la sacaron de “Las estrellas bailan en hoy” anunció: “me retiro de la televisión por las ofensas de Ema Pulido, la tele no es lo mío”?

¿A poco se nos va a venir el mundo encima si Paola no quiere hablar con la prensa o vamos a dejar de respirar? ¿Acaso los mexicanos viven en suspenso de si Paola sale o no en la tele?

Es positivo que Paola ahora ponga sus límites, algo que muchas veces en el medio artístico no se hace pero si no quiere salir en la televisión, ¡que haga lo que le plazca, tampoco tiene que explicar cada paso que da!

A ver si la nueva Miss Universo no subasta su corona

La Miss Universo danesa ganó 250 mil dólares, que son 5.3 millones de pesos, más de 50 mil dólares mensuales de sueldo durante un año, un lujoso departamento que incluye servidumbre, comida y asesores personales en el lugar más caro de Nueva York y la corona de brillantes de 5.5 millones de dólares, la cual tiene que devolver al finalizar su reinado.

Ojalá esta Miss Universo no haga lo que hizo la finlandesa Armi Helena Kuusela cuando ganó la corona en 1952, que al acabar su reinado en vez de devolverla, la vendió en una subasta por 152 mil dólares cuando su valor era de seis millones de dólares.

Las rubias habían sido discriminadas de Miss Universo por 20 años

En el 2004 se impuso la diversidad, se eliminó la idea que nos habían vendido en el pasado de que solo existía una raza, “la güera” y el resto del mundo casi ni existía, desaparecieron e hicieron invisibles a morenas, castañas, chaparritas y las que no encajaban en ese prototipo no eran “válidas” en concursos de belleza.

Hace 20 años el mundo decidió lo contrario: que “la raza rubia” no debía brillar, finalmente después de dos décadas una mujer con “pelo dorado y ojitos azules", Barbie versión nórdica, Victoria Kjaertheilvig, es Miss Universo porque las rubias también son humanidad.

Ángela Aguilar no nos debe nada

Estoy horrorizada de la envidia y el odio visceral de la gente contra Ángela Aguilar cada vez que asoma su cabecita en un lugar público sólo porque es bonita, talentosa y está enamorada. ¿Desde cuándo es un crimen o un pecado enamorarse de alguien?

Ángela no nos debe nada. No queremos darle el permiso que no nos ha pedido para que escriba su propia historia y decida su destino como lo hacemos todos viviendo nuestras propias batallas.