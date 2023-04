Expectativas contra resultados

Cada día se hacen más habituales los hechos criminales en las playas de Acapulco. Las escenas, vistas por televisión, son patéticas. Evidencian que los delincuentes no tienen temor alguno de la autoridad y asesinan con toda impunidad. No me voy a enfrascar en la discusión de que si se trata de “ajustes” entre delincuentes. El hecho es que, “tuerto o derecho” los criminales pueden actuar con total impunidad e inmunidad. Esto habla de la negligencia e ineficacia de los cuerpos de seguridad (en sus tres ámbitos) que no logran prevenir o, en su caso, capturar in fraganti o aprehender a los responsables.

La falta de seguridad pública inhibe las inversiones (que son las que crean empresas, generan empleos; y éstos producen bienes y servicios; de los que, al ser vendidos, se obtienen ingresos para empleadores, empleados, pago de impuestos). En una reciente encuesta del Banco de México, que realizó sobre “Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado”, el aspecto de la inseguridad pública es lo que destaca. Al respecto, recomiendo el artículo de Arturo Damm Arnal, en el periódico “La Razón”, de este jueves 6 de los que cursan.

En conclusión: no podemos aspirar a tener crecimiento económico ni en Acapulco, ni en ningún lugar si no hay inversión directa. Y ésta no vendrá si continúa la inseguridad (asaltos, asesinatos, extorsiones, secuestros). ¿Estado fallido?