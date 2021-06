Evelyn hace historia, sin historia

Me asumo como un periodista feminista. Respeto a las mujeres, he estado cerca de sus movimientos sociales y de reinvidicación y desde mi espacio de reflexión atendido sus demandas. He visto a un sinnúmero de mujeres guerrerenses tomar la calle para pedir justicia. Las he visto correr riesgos y ser hostigadas y hasta despedidas de sus empleos por demandar sus derechos o de otras mujeres más.

En el archivo de CEPROVYSA.COM tenemos el registro de esos movimientos y los temas que han enarbolado: ampliación de sus derechos políticos, derechos humanos, atención a víctimas de violencia sexual, derechos reproductivos, quienes si y quienes no en el tema del aborto.

Realizamos reportajes sobre las historias de migración que han emprendido, así como sus historias como jornaleras agrícolas.

He visto a las mujeres periodistas recibir capacitación de una entregada activista y periodista Sara Lovera para visibilizar periodísticamente a las mujeres y dar un enfoque distinto, que es una construcción que aún falta para muchos de nosotros.

Como periodista “todo terreno” he sido testigo de las mujeres que han estado en la lucha por los derechos de las mujeres en las zonas más marginadas del estado, como es la Montaña, incluso la costa chica que enlaza la montaña, así como dado cobertura a sus luchas en reuniones en Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo.

Las he visto quedarse en el camino político por falta de dos aspectos: “padrino” político y voluntad política.

Este domingo 13 de junio de 2021 se ha inscrito en la historia de Guerrero un hecho sin precedente, se ha entregado la constancia que la acredita como Gobernadora Electa a Evely Cecia Salgado Pineda.

Y a pesar de que el trabajo que la antecede curricularmente está relacionado como “Delegada de la Secretaría de la Mujer” en Acapulco, y antes como Presidenta del DIF-Acapulco acompañando ella, y no la esposa, la Señora María de Jesús Pineda a su marido, Félix Salgado Macedonio cuando fue Presidente Municipal de ese puerto, no tiene un registro de trabajar en la historia de Guerrero a favor de la Mujer.

Es decir, hoy tenemos a la primera mujer Gobernadora del estado de Guerrero.

Si bien aún hay que esperar y ver si la decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero no se judicializa y Mario Moreno Arcos lleva el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esperar la respuesta que brinde el TEPJF, de realizarse.

Por lo pronto se rompe un paradigma y esperamos no sea en contra de los movimientos que se encabezan a favor de los derechos humanos y se considere que finalmente hay que contar con un “padrinazo” y un “Padre” para alcanzar logros. Y a Evelyn, si su cargo es ratificado por el TEPJF, no olvidar un consejo del ex Gobernador René Juárez Cisneros “Guerrero no es Disneylandia”.