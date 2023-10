Continúa la violencia en nuestro estado. Es evidente que el gobierno no puede, no sabe o no quiere abatir el índice de criminalidad. Los hechos y resultados están a la vista. Cada día el crimen avanza, no solo en territorio (calles, banquetas, colonias, pueblos, ciudades), sino en áreas específicas del comercio y la industria.

Conozco casos de comerciantes que, en Acapulco, Chilpancingo e Iguala han abandonado o cerrado sus comercios. Han huido de esas plazas por las amenazas recibidas. Y frente a ello, el gobierno (en alguna de sus instancias: municipal, estatal o federal) no aparece, no comparece, no combate, no se hace presente.

Es el abandono del deber, la abdicación de facultades, la omisión de responsabilidades. En otras palabras, la falla del Estado, o el Estado fallido. El crimen está estrangulando el libre comercio, la libre circulación de las mercancías.

Se estrangula la economía regional, municipal y estatal. Se distorsiona la economía, pues las cuotas impuestas por grupos delictivos a las mercancías hacen que éstas se encarezcan. Pero el gobierno no hace nada.

Y si hace algo, no se ven resultados. Total ineficiencia e ineficacia. ¿O complicidad? Es pregunta.