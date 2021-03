¿Es la décima musa, la primera musa o la undécima musa?

Menos del 50 por ciento de la población mayor a 18 años gusta de leer libros. Algunos críticos dicen que la gente no lee porque les aburre la lectura y otras personas dicen no leer libros porque están muy caros. Lo que sí ha aumentado son los que leen ávidamente lo que en las redes sociales se publica y no sólo eso, lo comparten sin saber lo que es fidedigno o no.

Esto viene a colación debido a que se inicia una campaña del 19 de marzo al 23 de abril para promover la lectura toda vez que, en éste último día que mencioné, la Unesco declaró “Día Mundial del Libro y Derechos de Autor” en memoria de los grandes de la literatura ya sea por sus natalicios o por ser fechas luctuosas; en este caso, y por ello se decreta esta conmemoración, el 23 de abril de 1616 fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, y Garcilaso de la Vega: así también se hace referencia de otros autores; sin embargo, también a ese Siglo de Oro perteneció nuestra gran Sor Juana Inés de la Cruz, a la que no se acordaron de mencionar y quien falleció el 27 de abril de 1695.

En esta campaña por el Día Mundial del Libro me permito honrar a ella, a nombre de mis compañeras, puesto que para nosotras es la (primerísima musa) Décima Musa. ¿Por qué se denomina la Décima musa? es que antes de ella existían nueve mujeres que se distinguieron por sus artes; me extraña porque según la historia ¿no había mujeres virtuosas? Ella viene a figurar como la número diez, así recibió este título, digamos, por la mitología griega. Pero no se trata de las musas a las que los poetas cantan, sino todo lo contrario, a las mujeres más sobresalientes en las artes. Son hijas de Zeus y de Mnemosine (diosa de la memoria) quienes concibieron en nueve noches a nueve mujeres y cada una de ellas tenía un don especial. Por ejemplo: Clío, era la musa de la Historia; Erato, de la poesía lírica; Euterpe, musa de la Música; Melpómene, musa de la Tragedia; Polimnia, de los cantos que eran himnos; Talía, la musa de la Comedia; Terpsícore, musa de la Danza y la Poesía Coral; y Urania, la musa de la Astronomía y Poesía Didáctica. No obstante, se dice que Platón llamó a Safo, quien era una brillantísima poeta, la Décima Musa, si así fuera, entonces Sor Juana sería la ¿“Undécima Musa”?

Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje Ramírez, de acuerdo con la mayoría de sus biógrafos nació el 12 de noviembre de 1651, fecha en que sí se toma en México para instituir “el Día Nacional del Libro”. Y en su obra literaria, que no se rescató del todo, se encuentran redondillas, obras de teatro, prosas, comedias, y sonetos, entre otros libros de la corriente barroca española. En su biografía se destaca que aprendió a leer a los 3 años y a los 8 su primera obra “Los Santísimos Sacramentos”, pero no se trata de cantidad, sino de calidad. Poetas notables y literatos como Octavio Paz la señalaron como la más grande escritora hispanoamericana y por ello también llamada “Fénix de América”.

A pesar de su religiosidad, Sor Juana mostró una rebeldía contra todo lo establecido, no negó nunca su gran a amor a Dios y la prueba de ello es que se enclaustró en el convento de San Jerónimo, donde buscaba la paz del silencio, para orar, leer y escribir. Desde luego que en aquellos tiempos, que una mujer escribiera, era un pecado y si era monja, pues peor. Entre sus detractores se encontraba su confesor Antonio Núñez de Miranda, quien tanto la acosaba sobre su comportamiento en el convento y sus libros; otro personaje es Antonio de Vieyra con quien tenía diferencias sobre las “finesas” de Cristo y el obispo Francisco de Aguiar y Seijas (el monstruo del ascetismo), quien era un acérrimo enemigo de mujeres, pues no permitía tener contacto alguno con ellas, ni que pisaran su casa o los espacios donde él oficiaba. Muchos enemigos tuvo Sor Juana Inés que acabaron por aplastarla. Ella falleció el 12 de noviembre de 1695 y terminó creyendo que era la peor de todas. Hay algunas interrogantes sobre la vida de esta mujer de las letras, que están en el análisis de su figura, no sobre su religiosidad, sino dentro de su trabajo literario tan excelso.

Celebremos el Día Mundial del Libro leyendo los libros tanto clásicos como vanguardistas, pero no olvidemos leer a Sor Juana, quien es parte de nuestra genealogía y la que no hay espacio suficiente para hablar de ella y de su obra literaria. Pareciera que es una de las feministas que están protestando actualmente cuando dice: “Hombres necios que acusáis a la mujer, sin razón; si ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.