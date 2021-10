Entre tomas de instalaciones y protestas

Como es común, cada fin de sexenio del gobierno estatal o trienio de los gobiernos municipales, vienen las marchas, mítines, bloqueos, toma de instalaciones de los trabajadores de dichas administraciones, ya que exigen el pago de la quincena, abonos, incrementos de salario al su sueldo de base, entre otras prestaciones, tan es el caso de los trabajadores de la secretaria de salud, finanzas, personal del tribunal superior de justicia en el estado, los trabajadores del palacio de gobierno estatal, entre otros.

Sin ver que se encuentran perjudicando a terceras personas que van a esas dependencias a realizar trámites de pago, trámites judiciales, a entregar de oficios, para agilizar su procedimiento o asunto, pero esto no le importa al personal de las dependencias de gobierno, ellos a lo suyo, los demás que esperen.

Es una irresponsabilidad de parte de estos trabajadores llámese del gobierno, del Poder Judicial, finanzas, secretaria de salud, protección civil, es verdad que tienen derecho a reclamar sus beneficios, pero estos deben ser reclamados sin perjudicar a terceras personas, ya que cuenta con un sindicato quien debe ser el interlocutor y representarlos, ante el gobierno del estado o municipal, para obtener beneficios a favor de la clase trabajadora, que ellos representan, y no utilizarlos como conejillos de india.

Tuvieron todo el año los sindicatos, para poder exigir los derechos de los trabajadores, o solamente por ser fin de sexenio, quieren llevarse algo del gobierno saliente, y los pobres trabajadores siguen igual o peor, ante ello las tomas de instalaciones de las diferentes dependencias de gobierno, siempre es lo mismo, y lo único que consiguen los sindicatos son prebendas para beneficiarse a ellos mismos, ya los trabajadores solo les dan migajas de estos beneficios, obtenidos por su sindicato.

De por si en algunas dependencias, ha dejado de trabajar primeramente por la pandemia, casi dos años, segundo el terremoto, tercero la lluvia, cuarto por cuestiones de seguridad, quinto porque de por si no quieren trabajar y solamente cobrar, y así pudiéramos ir señalando las cuestiones de suspensión de labores, y ahora el sindicato, la pregunta seria, si tiene el sindicatos a sus agremiados, ya estos no se les ha cumplido una prestación de ley, porque no la reclamaron durante el periodo gubernamental, ya sea estatal o municipal, háblenle con la verdad a sus agremiados y no solamente les den migajas, como siempre sucede, si no al tiempo.

Negociar sindicato y gobierno, el cumplimiento de las prestaciones de sus agremiados, no es necesariamente a fin de gobierno, es triste que los sindicatos utilizan a sus agremiados, para que ellos puedan conseguir plazas, bases, puestos de confianza en el gobierno, y no son para los agremiados de su sindicato, si no quien pague más por ellas.

Ya que si fuera verdad la representación de los sindicatos hacia sus agremiados, miles de trabajadores, ya tuvieran del sindicato, si no a las pruebas, existen miles de trabajadores llámense de secretaria de salud, finanzas, protección civil, trabajadores del gobierno del estado, tribunal superior de justicia del estado, algunos tienen más de quince a veinte años trabajando, sin poder ser pare de una sección de algún sindicato, esto porque, sencillo porque no tienen el recurso, para comprar la plaza o base, y siguen trabajando de eventuales , sin derecho a ninguna prestación como sindicalizado, solamente recibiendo su pobre salario, así las cosas con los seudos sindicatos. ¿O usted qué opina, amable lector?