Entre el saludo y el jejeje... Las Cosas de la Política

El domingo 27 de febrero circuló en las redes sociales vía vídeos, lo que ya es la realidad de México en el presente, imágenes que nos dicen mucho del status político de un presidente de la República y otro que nos reafirma la impunidad, la crueldad y la libertad de actuar del llamado crimen organizado, imágenes que no pueden ser justificadas de manera simplista y con perspectiva del pasado, ese pasado que ya fue y puede hasta ser parte de los inicios como así lo aseguran, pero es el presente de ellos y sobretodo de quien gobierna y no lo hace, de quien debe de garantizar una gobernanza y gobernabilidad total.

La llegada de un helicóptero de la fuerza aérea a un parque o cancha de fut bol, en Nayarit, ver bajar al presidente de México caminar saludando a las personas que por curiosidad estaban observando y verlo saludando sin recibir respuesta, sin una exclamación de bienvenida, sin prácticamente darle importancia al saludo y menos a quien saluda, demuestra la soledad en la que ya se desenvuelve Andrés Manuel López Obrador, podrán justificar la escena, editar el vídeo, buscar a quien lo subió a redes, hablar de evento privado, pero solo deben recordar que en un hombre público y es el presidente de la República, duro golpe al ego de quien ya aceptó su realidad personal y política con un "YA NO PUEDO MÁS", corrigió diciendo que se manipuló la frase, el vídeo y el saludo sin respuesta le ponen ya en otra realidad, la realidad del México al que no gobierna.

El vídeo del fusilamiento de más de una docena (se habla de 17) en San José de García en Michoacán, nos resume la impunidad del crimen organizada en su máxima y brutal expresión, no nada más es Michoacán, es el ejemplo para que él o sus adversarios se enteren de que la impunidad criminal campea libremente, este hecho no se puede justificar con el pasado, tampoco con el pretexto de la "guerra de Calderón". Menos con el JEJEJE que podrá decir en la mañanera, ejecución de personas a plena luz del día, sin más motivo que demostrar poder y violencia, mensaje que no nada más llega a los rivales, si no que es una afrenta al Estado Mexicano, a la ley y a las fuerza armadas, "los abrazos, no balazos" frase de AMLO llenan al país de víctimas y esos fantasmas de la violencia se suman a los muertos por el mal manejo de la pandemia que ya pesan sobre la espalda presidencial y se acumulan en Palacio Nacional.

Los escándalos de corrupción de miembros de la llamada Cuarta Transformación ya sea entre diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y miembros de su gabinete también tiene la garantía de la impunidad que otorga de manera directa y de viva voz López Obrador, la "Casa gris" lo toca directamente más allá si hay o no conflicto de interés o duda de corrupción o dinero mal habido, le hace ver y resaltar en lo que el dice ser y presumir, la falsa CONGRUENCIA.

Habla de golpe de Estado blando y se dice el más atacado, se confronta con todo y con todos, agarra y arma pleito parejo y recibe respuestas muy duras, recordemos algunas como lo de Panamá en lo relativo a las propuestas de embajadores, España, Estados Unidos a través de visitas varios secretario y la de Blinken reforzada por la vocera del gobierno estadounidense, ya acorralado le echa bronca a Austria por el penacho, Perú también le mandó respuesta por medio de políticos, Putin le da respuesta él, mencionandolo por su nombre por lo dicho, como postura oficial dada en voz de Marcelo Ebrard.

Está aferrado a seguir en campaña electoral permanente, desplegar de manera ilegal la promoción de la misma, espectaculares por todo el país y una "asociación civil" que la promueve bajo la sospecha y la pregunta de dónde provienen los fondos económicos de la misma, bueno hasta Félix Salgado Macedonio ya se monto en esta asociación, para andar también haciendo campaña política personal en Guerrero y de seguro lo hará en otros Estados, seguro de quedar bien y de paso hacer un pago por la gubernatura a su hija y tratar de él ser quien heredé el cargo, porque el asegura que será gobernador.

Llama también la atención lo dicho por Epigmenio Ibarra cuando dice de viva voz por medio del diario MILENIO y sus plataformas virtuales que las oposiciones no toman en cuanta de los millones de votos y que no cuentan con el ejercito. Si se refiere al Ejército Mexicano, las fuerzas armadas, suena a amenaza directa y debe haber respuesta por parte de la SEDENA y la SEMAR o quedará a la libre interpretación esa declaración o afirmación y la duda de que aparte de corromper a los altos mandos también les heredarán el país, porque lo ya concedió será muy difícil que lo regrese la de por sí poderosa élite militar.

La realidad del país y de quienes lo gobiernan teniendo como guía político y moral y es el responsable directo, tiene nombre y apellido, si, aunque se genere debate político a favor y en contra, aunque se hable del pasado histórico y el reciente, el responsable es Andrés Manuel López Obrador y el pasado domingo dos videos lo ponen en su realidad, sin más ni menos y todo queda a la vista... Entre el saludo y el jejeje.

PD. Cruda realidad, que genera intranquilidad, no nada más en México, no nada más en lo político, económico y social, nos deja sin garantías de ser un país en paz y con paz