Encierro, destierro, entierro... alianza o foro

El control de la clase política dominante sobre los demás poderes y sobre la misma clase política ha sido una forma de avasallar para sujetar los hilos, moverlos o inmovilizarlos depende de algo que se llama intereses. Pero también ha existido algo llamado contrapesos que han intentado ser eso a la dominación existente, pero que se someten por sus propias historias dentro del poder, al poder en turno.

En la política es famosa una frase que refleja las alternativas que tiene el poder para esa sujeción: encierro, destierro o entierro. Pero en este periodo de gobierno federal hemos conocido otras dos formas de reacción, o intento, a esas alternativas: Alianza de Gobernadores y Foro Plural de ex gobernadores.

En el primer caso, en el 2020, el 7 de septiembre, 10 gobernadores de oposición al partido en el poder Ejecutivo Federal presentaron una Alianza Federalista y anunciaron que dejaban de participar en la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, bajo la consideración de haberse convertido en una herramienta para acuerdos y no como contrapeso. La respuesta de poder llegó de forma más que surrealista.

El 19 de mayo del 2021, trascendió que sobre el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pesaban órdenes de aprehensión, y prácticamente se borró del mapa político en busca de su defensa. El 29 de junio del año 2021 el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles fue dejado sentado afuera de Palacio Nacional sin ser recibido en audiencia como lo había solicitado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El 15 de marzo del año en curso, 2022, el ex Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “el Bronco”, fue detenido. Los tres formaron parte de esa Alianza.





El 18 de febrero de este año en curso, 2022, fue presentado en la Ciudad de México el Foro Plural de ex Gobernadores. En la primera reunión estuvieron 9 ex mandatarios entre los convocantes Ángel Aguirre Rivero y Héctor Astudillo Flores. A la segunda reunió acudieron 15. Y señalan habrá más. En la presentación señalan que es un espacio de discusión. En tanto se han incorporado al servicio diplomático la ex gobernadora Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aysa, Quirino Ordaz Coppel, y otros están a la espera de la recompensa así como en el futuro de otros en activo pudiera estar esa misma carrera diplomática, claro, después de evaluar los resultados que entreguen.

Pero otros, como un ex gobernador de Guerrero, dicen que busca afanosamente, pero sin éxito todavía, al Presidente AMLO en pos de la recompensa, pero actúa arduamente en la integración del Foro que ya ha sido vista como un espacio más de protección, de añoranza de las luces, que de la experiencia, que sin duda tienen y que puede dar, según dicen, resultado sus asesorías aunque sus resultados aún no están totalmente visibles. Mientras sea encierro, destierro, o Foro todo está bien. ¿Surrealismo?