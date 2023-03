En relación con el 8M

El domingo 10 de marzo, de 2013, la Doctora Sara Sefchovich escribió, en El Universal, el artículo “¿Cuáles mujeres?”. Las razones y argumentos que manifiestan no solo siguen teniendo vigencia, sino que son un faro de luz e inteligencia. Por ello, lo transcribo, citándolo:

“¿De quién hablamos cuando hablamos de las mujeres? Porque no es lo mismo la señora de la casa que la sirvienta, la maestra de escuela que la esposa del presidente de la república. Las mujeres en Estados Unidos o en Francia no tienen nada qué ver con las mujeres en Argelia, Irán o India. Ni siquiera podemos hablar de las mujeres de un solo país como si fueran lo mismo. ¿Qué tiene qué ver una científica en Canadá o una ejecutiva en Australia o una escritora en Alemania con una viuda en Afganistán o una campesina nordestina de Brasil? ¿Qué tienen qué ver esas mujeres que andan casi desnudas en las playas públicas de los países desarrollados con las mujeres a las que se azota en público porque se les asomó un pedacito del tobillo al subir la escalera? ¿Cómo comparar a las mujeres de Suecia y Noruega que se casan y divorcian y se acuestan con quien les apetece mientras hay países en que una simple sospecha de adulterio significa la muerte para la mujer? ¿Qué tienen que ver las obesas gringas de Florida que gastan miles de dólares en productos dietéticos con las mujeres que dedican las mejores horas de los mejores años de sus vidas a hacer cola frente a tiendas semivacías para conseguir alimentos para su familia?

Años luz nos separan a unas mujeres de otras. Tan sólo en América Latina, ¿cuál similitud entre mujeres si una indígena peruana apenas mide un metro cincuenta mientras que la estatura promedio de una mujer de los barrios residenciales de Caracas es de por lo menos 20 centímetros más? ¿Qué tiene qué ver la calidad de la alimentación que consumen las mujeres en Argentina y en Haití, la contaminación que las afecta en Santiago de Chile y en Guatemala, la educación que reciben en Bolivia y en Uruguay, el acceso a la salud en Paraguay y en México? Es más, tan sólo en nuestro país ¿qué tienen qué ver las ricas de Monterrey con las indias de los altos de Chiapas? Y si lo ponemos mas cerrado todavía, ¿cómo meter en una misma palabra a las mujeres de los cinturones de miseria del DF con las que viven en cualquier barrio residencial de la capital?

Hay, pues, de mujeres a mujeres, y por lo tanto no podemos hablar de ellas sin tomar en cuenta las diferencias económicas, sociales, culturales, religiosas, de costumbres y valores. Dicho con palabras de Gita Sen: “Las mujeres de las clases altas de Nueva Delhi consumen, contaminan y explotan con la misma voracidad que los ricos de cualquier país occidental, mientras que los residentes de un ghetto neoyorkino sufren tanta discriminación, pobreza e inseguridad como los más pobres habitantes de Bombay”.

No existe “la mujer” ni un “nosotras las mujeres”. Las condiciones específicas y concretas determinan lo que es y puede ser cada mujer y no podemos atribuir formas de ser abstractas y generales a la mitad de la población del planeta, surgidas de una idea esencialista y universalizante, como bien dice Jane L. Parpart. Es necesaria, afirma Elena Beltrán Pedreira, ‘la distinción entre el otro generalizado y el otro concreto como un individuo con una historia, una identidad y una constitución afectivo-emocional’. Por eso las luchas de las mujeres tampoco son las mismas: mientras en algunos países es por el derecho al aborto, en otros es contra las esterilizaciones forzadas y mientras en algunos lo que se quiere es libertad para ejercer la sexualidad en otros es contra la prostitución forzada. Unas piden trabajo, otras preferirían poder dedicarse al hogar; unas quieren que el gobierno las atienda, otras quieren que no se meta en sus vidas.

Así que, como escribió Lucía Melgar, este 8 de marzo necesitamos mucho más que discursos y felicitaciones demagógicas pues aunque hay mujeres que han conseguido mucho, falta demasiado por hacer. Para muchas mujeres el infierno es la realidad, y, como afirma Amelia Valcárcel, la palabra igualdad sigue siendo un artilugio.”