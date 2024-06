Ellas no llegaron solas; antes, están otras

¿Quién les dijo, que la conquista del voto para las mujeres fue de ellos? ¿o que se ganó de la noche a la mañana?. No, ella no llegó sola, ellas no llegaron solas; las mujeres que han gobernado como presidentas, gobernadoras, primeras ministras y otros puestos de elección popular. O directoras o Jefas. Ellas no rompieron el techo de cristal. Atrás hay una historia de Conferencias mundiales, de foros, de protestas, de mesas redondas, de confrontaciones, de simposios, de mítines y de campañas, para demandar la igualdad social, jurídica, política, sexual, y laboral entre otros derechos.

Las que iniciaron este movimiento en cada lugar, eran un puñado como de 30 activistas, de las que ya hemos mencionado en otros escritos, que pelearon por el sufragio femenino, mismas que se enfrentaban a burlas, violencia, y misoginia; y tanto en Europa, como en América y otros continentes; se enfrentaban a policías porque las acusaban de perturbar la paz. Pero esta es una historia que pareciera que empezó hace poco. No es así, desde hace muchos siglos las mujeres alzaban su voz, pero nadie las oía. Había quienes escribían sobre las desigualdades, como (Olimpia Gouges), quien pagó con la muerte su atrevimiento por escribir sobre “Los derechos de la mujer y la ciudadana”, de la importancia del conocimiento y derechos jurídicos, pero muy poco las leían (como Laureana Write, en sus publicaciones “Violetas de Anahuac”); como “El Segundo Sexo”, de Simone De Beauvoir, que hace énfasis de la sociedad desigual.

Las mujeres que demandaban el sufragio, eran vistas como personas non gratas donde ellas se paraban para exigir sus derechos políticos, y los esposos prohibían a sus mujeres que las escucharan. Sin embargo, este movimiento fue creciendo en todo el mundo, y a pesar de los obstáculos, los ideales feministas se iban transmitiendo desde la Primera, hasta la Cuarta Ola feminista.

Los gobiernos se sintieron presionados por la exigencia de las mujeres (y algunos hombres) lo que se logró que en 1953 se publicara en el Periódico Oficial de la Federación que las mujeres podían emitir su sufragio, además de que podían ser electas.

De las mujeres que han gobernado en el mundo y que han hecho historia en la vida moderna podemos recordar a Indira Gandi en la India, Golda Meir en Israel, Margaret Thatcher en Reino Unido, Violeta Chamorro en Nicaragua, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Ertha Pascal como presidenta provisional de Haiti, Corazón Aquino en Filipinas, Draupadi Murmu en la India… y a esta lista de 26 presidentas o primeras ministras, ahora se agrega a la señora Claudia Sheimbaum, que dijo: “No llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, con nuestras madres, con nuestras nietas”.

No nos han hecho ningún favor, este movimiento lo ganamos las mujeres; el hecho de que eran dos candidatas mujeres es parte de ese logro. Claudia Sheinbaum no llega sola porque llegaron seis mujeres para gobernadoras, así como la mayoría de otros cargos para presidentas municipales, regidoras, diputadas, senadoras.

Desde 1979 que Griselda Álvarez fue la primera gobernadora en Colima, son 22 las mujeres que han ostentado este título de gobernadoras. También, en el gabinete actual de nuestro gobierno, la mitad de los cargos son mujeres; la primera ministra de la Suprema Corte de la Nación es mujer, así como la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Tiene razón Claudia, ¡Llegamos todas! Y en este periódico “Sol de Acapulco·, se puso un granito de arena para contribuir en ese cambio.