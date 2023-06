El viacrucis para cobrar un seguro

Las compañías aseguradores diariamente nos bombardean con anuncios pagados en los medios de comunicación para que adquiramos un seguro que cubra cualquier tipo de contingencias en el futuro, que pueden o no suceder y claro, si esto último no pasa, pues la aseguradora ya ganó un año del pago de la cuota. Algunas de estas empresas te bajan el sol y las estrellas, pero a la hora de pagar se hacen guajes.

Las aseguradoras juegan con la probabilidad de un suceso futuro e incierto y se manejan con modelos matemáticos que predicen el riesgo de que la contingencia suceda y con esa información científica, siempre van un paso por delante del cliente, cobrando multimillonarias sumas. Hay seguros de todo tipo y endosos que cubren lo que no estaba previsto en el seguro contratado. En esta ocasión contare una historia familiar (que nunca hago, por no personalizar mis editoriales ) que me llena de indignación. Esto sucedió en el estado de Morelos .

Un familiar (que me reservo su nombre) conducía el vehículo que está a nombre de su madre, por la noche, de repente lo interceptan varios delincuentes lo bajan y despojan del carro con violencia. Como pudo llegó a su casa y en la mañana acude a la agencia del ministerio público a denunciar el robo. Posteriormente aparece el vehículo estrellado del frente, en una colonia alejada del lugar de donde fue despojado del mismo.

El seguro que le “ obligó” la empresa concesionaria a adquirir es “HDI “ -por que la venta del carro fue en pagos-, por lo que se le dio parte e intervino acudiendo al lugar donde estaba el vehículo, mismo que presentaba daños severos en la parte delantera y lateral. Le mandaron fotos del motor a mi familiar y ahí aparece una batería del carro, pero ya en el corralón mi familiar le tomó foto al motor sin la citada batería que era relativamente nueva. La corrupción de la Policía o del corralón.

Mi familiar solicitó a la aseguradora se calificara el golpe y le dicen que tiene que pagar el arrastre del carro y el corralón. Mi familiar lee el contrato y se da cuenta que la aseguradora “se obligó” a pagar el arrastre y se lo señala al ejecutivo de nombre Andrés Moreno y éste le da largas diciendo que no es posible , que no es válido , y al final acepta por la intervención de otro familiar que trabaja en la misma empresa, pero en otro estado; sin embargo, la grúa cobra dos arrastres “porque según ellos se equivocaron de lugar” y el seguro le dice que no paga dos arrastres. Como sea mi familiar pagó.

En tanto, vueltas al ministerio público, llevando un poder amplísimo que su madre le mandó para tramitar la devolución del vehículo o el pago del mismo.

Posteriormente la aseguradora señalada calificó al vehículo como pérdida total y aquí comenzó el viacrucis para mi familiar ya que el citado ejecutivo pidió documentos y más documentos y no quería entenderse con mi familiar en Morelos , sino con su madre, pasando por alto el poder que ya le había entregado mi familiar . Pues de nueva cuenta más días. En tanto el ministerio público de Morelos entregó “en depósito” el vehículo a mi familiar mientras investigaba y deslindaba responsabilidades.

Otra vez, el ejecutivo de la aseguradora exige que le entreguen un documento donde el MP devuelva el vehículo a mi familiar sin la leyenda “en deposito” . Pues, se lo lleva y en el acuerdo claramente se lee que el MP “levanta la depositaria” y entrega el vehículo al apoderado de la propietaria.

¡Ah !pues no, el quería que dijera que el MP lo entrega a su dueño sin poner que se levanta la depositaria. ¡Ignorante! , la depositaría provisional se da por el MP, mientras se realiza la investigación y posteriormente mi familiar con el poder que ostenta recibió el vehículo una vez que se levantó la “depositaría” después de que se le deslindo de responsabilidad. Pues de nueva cuenta la madre de mi familiar le habla al ejecutivo Andrés moreno y éste le dice que le mande el documento del MP y es todo .

Pasa el tiempo y nada , se vuelve a comunicar la Mamá de mi familiar y ahora le dice que tiene que entregar una serie de documentos. Ante esta burla la madre de mi familiar se enoja y le reclama su falta de profesionalismo y éste solo se limita a decirle en tono burlón que si quiere quejarse acuda a la Condusef que es donde procede la queja que no vaya a Profeco. Para no hacer el cuento más largo, van TRES MESES del hecho y aún no hay pago. Ojo al contratar un seguro, primeramente chequen su historial en Condusef y en la Profeco.