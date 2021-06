El lunes pasado se llevó a cabo el simulacro del sismo con una intensidad de 8.5, con epicentro en la comunidad de El Papayo de nuestro estado, por lo que muchas dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, así como algunas oficinas de particulares y tiendas comerciales, se dieron cita a las once y media del día programado.

Sin embargo, vemos con mucha tristeza que los simulacros sirven para concientizar a la población en caso de un sismo de gran magnitud, pero en este simulacro vimos salir a la gente a la calle, a escaso metro y medio del lugar de sus centros de trabajo.

Y al ir saliendo, éstos iban jugando, echando chistes, bromeando y riéndose, pero nunca se les vio la seriedad y el compromiso de salir en forma ordenada y a un lugar donde se pudieran proteger de algún derrumbe.

Esto solamente duró escasos un minuto, cuando anteriormente duraba cinco minutos, y otras veces los trabajadores de las diversas dependencias y tiendas comerciales volvían a su trabajo, como que les faltó a los organizadores, que en este caso es la dirección de Protección Civil, organizar de forma más formal para que hubiese más control en este aspecto.

Se vio una desorganización por completo en este simulacro, si bien es cierto se ha avanzado en el sistema de protección civil, tanto a nivel nacional, estatal o municipal, la ciudadanía debe de estar consciente de que vivimos en un territorio sísmico, que en cualquier momento puede ocurrir un sismo de gran magnitud por la falla de San Andrés que pasa por nuestro territorio suriano, y al no encontrarnos preparados para ello, ya que estos fenómenos no avisan, solamente llegan y se sienten, debemos de tomar con seriedad todo lo que se trate de protección, no sólo en los sismos, sino también con las lluvias, no olvidemos las últimas experiencias desagradables para muchas familias.

Protección Civil debió de haber seleccionado a su personal para que ellos se dispersaran en las diferentes dependencias de gobierno, así como en las diferentes tiendas comerciales, que fue donde de forma desorganizada saliendo a cumplir con el protocolo del simulacro y no dejar al personal de seguridad de cada dependencia y tienda comercial que ellos hagan el trabajo de protección civil, con esto no quiero decir que no tengan la capacidad para ello, pero es mejor el personal de la dependencia especializada para estos rubros.

Tomar conciencia de los desastres anteriores, debemos de hacer con seriedad y prontitud los simulacros, porque al no estar preparados, en el momento en que suceda un fenómeno llámense sismo, ciclón, tormenta tropical, depresión tropical, o huracán, solamente hay que recordar las amargas experiencia vividas anteriormente; ante ello debemos detener y estar atentos a los medios de comunicación, ya que los fenómenos naturales han dejado desastres de gran magnitud, y solamente se siente y también dejan desgracias. ¿O USTED QUÉ OPINA AMABLE LECTOR?