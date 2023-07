El 12 de julio se festeja el día del abogado en todo el país. Lo cierto es, que abogado en sentido amplio son todas aquellas personas que interceden por otras. Son aquellos individuos que se conduelen del dolor ajeno y de la injusticia; no solo en los tribunales sino en la vida cotidiana. Claro, que para ser abogado, se requiere tener un perfil determinado: Sensibilidad, piedad, pasión , conocimiento, personalidad, sentido de protección etc. Cristo, en su momento fue abogado de su pueblo, peleando por que se aplicara la ley justa; aunque su proceso penal estuvo plagado de injusticias.

Ahora bien, tenemos que reconocer que la profesión de licenciado en derecho es una de las más solicitadas por los estudiantes que aspiran a tener una carrera profesional. Muchos van a ella por evadir las matemáticas, porque son buenos alegadores (sic), por imposición familiar y /o por quedar bien con su familia y , aquellos que lo hacen por tener la vocación para ser abogados. Por ello, debe quedar claro, que no es lo mismo ser licenciado en derecho que abogado.

El primero es el género y el segundo la especie. El ser abogado es una de las actividades más hermosas del ser humano ya que te permite entregarte con pasión a defender los intereses de las demás personas en busca de la tan anhelada justicia (dar a cada quien lo que le corresponde).

El abogado no solo se dedica al derecho penal, hay múltiples materias en las que se desenvuelve. Sus detractores dicen que están al servicio de los malos, de los ricos que explotan al pobre, que sacan a los delincuentes de la cárcel o evitan que entren en ellas y por el contrario, meten a la cárcel a los inocentes, compran las conciencias de los juzgadores , corrompen la justicia etc. Y saben que…es cierto… en parte. Afortunadamente no es la regla sino la excepción.

Estas trasgresiones no pasan por un gremio o profesión, sino por la educación, valores y principios de cada individuo. Que hay malos abogados (ignorantes)… es verdad. Que hay abogados corruptos… es verdad. Que hay abogados que tranzan a sus clientes… es verdad, pero ni son todos, ni son los únicos profesionistas que lo hacen .

Existen muchos y muy buenos abogados con ética. Sin embargo, no hay que olvidar que toda persona merece ser defendida aún y cuando sea acusada del peor de los delitos. Nadie es culpable hasta que se compruebe su responsabilidad. Para identificar a un verdadero abogado se debe tomar en cuenta que este sea culto, conozca la materia, sea estudioso, tenga experiencia, este actualizado, se identifique con sus intereses, que nunca prometa el éxito ya que el mismo no depende de él.

Alguna vez un sabio maestro de mi entrañable facultad de derecho de la UNAM nos dijo: “para litigar se debe tener en cuenta tres cosas. 1. Que tengan la razón. 2. que sepas plantear tu pretensión. 3. y la más importante…, que el juez te quiera conceder la razón”. Esto es así, porque el ser humano piensa en forma diferente y en función a sus intereses. Sin embargo, al final, la justicia siempre habla (JUS SEMPER LOQUITUR).

El derecho, al contrario de lo que se cree, ni es pronto, ni es expedito, mucho menos gratuito. Por ello, tampoco se debe confundir el derecho con la justicia. Cuando ambos entran en conflicto, el buen abogado se reconoce por inclinarse por la justicia. Otra característica del abogado es el de ser audaz para atreverse a darle una interpretación diferente a la ley, que convenza a los juzgadores y permita que estos cambien sus consideraciones antiguas por otras más modernas.

(Jurisprudencia). En el mercado hay de todo como en cualquier profesión, activad o arte. El abogado litigante no dicta sentencias; lo hace el juez. La ley es la que determina el límite del abogado. El abogado busca interpretar el sentido de la ley y apoyarse en las lagunas de la misma para tener éxito.

El abogado no hace la ley; son los legisladores. El abogado interpreta la ley y la ajusta a sus pretensiones. El abogado es el que prueba y obtiene del juez la liberación de la cárcel de un reo que es inocente o que no tuvo un proceso justo. El que te lucha en el tribunal para que te devuelvan tú casa o dinero, cuando fuiste embargado, o defraudado.

El que pelea una pensión justa para tus hijos. El que obliga al patrón a pagar lo equitativo al trabajador. El que se enfrenta al Estado para que aparezca el familiar desaparecido, te devuelvan tus impuestos o se dé marcha atrás a una ley que te perjudica etc. Para concluir les dejo la siguiente frase:

“El abogado es aquella pequeñísima luz que alcanza a ver él que está en el foso oscuro, derrotado y sin esperanza alguna”. Por lo anterior me honro y felicito por haber abrazado entre otra, esta digna profesión. En homenaje a la Facultad de Derecho de la UNAM (CU) y a la Generación 78-82.