El ridículo de los corruptos

Tuvo toda la razón el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo en la conferencia mañanera de ayer martes que “hasta hacen el ridículo los corruptos”, justo unos momentos antes de que funcionarios del gobierno de Adela Román, se exhibieran vergonzosamente como tales ante los medios de comunicación.

Más tardó el presidente Andrés Manuel López Obrador en advertir que no permitirá la corrupción en el próximo Ayuntamiento de Acapulco que en encenderse los focos rojos que indican que debió comenzar por el que hasta hoy preside Adela Román Ocampo.

Y es que mientras el presidente anda investigando y persiguiendo con toda razón la corrupción del pasado, y en su conferencia de ayer lo pusieron a condenar incluso la del futuro, los funcionarios del gobierno municipal de Morena hicieron evidente la que tienen en el presente.

No está mal que sea previsor y ataje que la corrupción debe ser castigada cuando le “preguntaron” (delataron) en su conferencia mañanera que una funcionaria investigada por presuntas irregularidades en la administración perredista de Evodio Veláquez Aguirre busca volver a la Secretaría de Obras Públicas en el gobierno que encabezará Abelina López Rodríguez.

Pero no es un hecho que Luz María Meraza Radilla vaya a ocupar algún cargo con Abelina López, como sí lo ocupan actualmente los funcionarios que ese mismo día fueron acusados por el hoy ex contralor municipal Francisco Torres Valdez, entre otros el propio secretario general del Ayuntamiento Ernesto Manzano Rodríguez a quien señala un daño a la Hacienda Municipal por 11 millones de pesos, así como a los regidores del PRI y de Morena.

Claro, en la actualidad tampoco hay que tener un cargo para participar en ese tipo de actos, el ex contralor también mencionó a un sobrino de la alcaldesa Adela Román, a Víctor Román, de operar ese tipo de vergonzosos asuntos.

Lo que también es un hecho es que el cambio de contralor se da a unas semanas de entregar la administración al nuevo gobierno, lo que da lugar a una de las preguntas favoritas entre los seguidores de la llamada cuarta transformación: ¿Por qué no lo hicieron antes?

Si fue para cubrirse las espaldas como acusa el ex contralor, ¡él mismo confiesa que les intentó a ayudar a subsanar la irregularidad de que no había contratos en la erogación de 11 millones de pesos del programa de pipas de agua potable!

De tal suerte que revela que encubrió o intentaba cubrir todas esas irregularidades que hoy evidencia al ser relevado, y esto parece ser en virtud de que también sería investigado.

Se está vacunando pues, pero lo que queda claro es que el gobierno de Adela Román no es el mejor ejemplo de los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

La pregunta es si Abelina López Rodríguez se hará de la vista gorda y dejará pasar todas estas acusaciones, no hay que olvidar que una de sus primeras declaraciones como alcaldesa electa fue que ella no va a estar viendo hacia atrás como todos sus antecesores que han sido muy buenos para culpar a los anteriores mientras cometen las mismas irregularidades.

Y que conste que han sido de Movimiento Ciudadano, el PRD y Morena esos gobiernos, para que quede claro que la corrupción no tiene partido. A propósito de lo anterior este miércoles 25 de agosto se cumplió un año de que Porfirio Muñoz Ledo denunció en Twitter los cañonazos de dinero a los magistrados electorales para quitar de la dirigencia nacional de Morena a Jesús Ramírez Cuellar. Cañonazos que dijo, provenían de “fuego amigo”.