"El resultado de la revocación de mandato"

Parece que sectores políticos del partido MORENA, no se movieron bien para convencer a la ciudadanía para que saliera votar a favor del ejecutivo federal.

Para que continuara en el poder, parece que el dinero que invirtieron los simpatizantes de Morena no les funcionó.

A líderes, regidores, diputados locales,federales, senadores, presidentes municipales, gobernadores, y funcionarios federales, de primer nivel no supieron convencer a la ciudadanía y muchos menos a los simpatizantes de dicho partido a votar por el ejecutivo federal.

Hicieron reuniones masivas, para que los mexicanos salieran a votar el diez de abril pasado, para que el ejecutivo federal continuara en el poder.

Ahora toca a los órganos de fiscalización, hacer su tarea, para fiscalizar los recursos que se invirtieron para la gran campaña de Morena, ya que no se gastaron cien pesos, sino miles de millones de pesos ,tirados a la basura, cuando haya rubro que necesitan recursos, como son la obtención suficientes de medicinas en los hospitales, para los diferentes padecimientos cáncer, diabéticos, enfermos terminales, pero no los hay, y los familiares tienen que comprarlos más caros para ser suministrados a sus pacientes, mejores condiciones de escuela, entre otras cosas.

Esperemos que ahora sí el ejecutivo federal, se ponga a trabajar en beneficio del pueblo de México y de los mexicanos, la realidad de las cosas las tiene a la vista, solo un ciego no las ve, y sea más congruente en sus decisiones de gobierno y no ande echando culpas a gobiernos pasados, esto es solamente el inicio, del declive del partido en el poder.

Se gastó, en cada rincón de los Estados y municipios, miles de pesos, que habían sido más fructíferos en otros rubros, y no para quedar bien con el. Ejecutivo federal, triste pero cierto,

Los resultados de la consulta fue clara y como el ciudadano no se dejó engañar, por los misioneros quemados, en la política, ya que fue un acto de ver cómo estaban las cosas, y ver cómo se encontraba el ejecutivo federal, que la verdad quedó más quemado que el carbón.

Dicha consulta fue más política que ciudadana, ahora sí el ejecutivo federal, debe de ir pensando cómo gobernar al país y dejarse de caprichos, porque el pueblo no es ignorante, porque el miedo del ejecutivo federal, no anda en burro, ya vio que los mexicanos, no están de acuerdo con su política de gobierno.

Hacemos un llamado a la contraloría interna del instituto nacional electoral a la auditoría superior de la federación y a las dependencias de fiscalización de cada estado para saber de dónde o quién le proporcionó el recurso invertido en la consulta de Morena.

Que eso sí lo debe, de explicar el ejecutivo federal, y tiene la obligación de hacerlo saber al pueblo, y no seguir siendo engañado por ejecutivo federal, de los gastos que se hicieron, que en nada vienen a beneficiar a la ciudadanía.

El resultado de la consulta, ahí están, y el ejecutivo federal, no alcanzó lo planeado, solamente alcanzó un dieciocho por ciento, de los noventa millones de mexicanos, existentes en el padrón electoral, ante ello dicho ejecutivo federal, por dignidad, respeto a los mexicanos, ya que fueron derrochados Miles de millones de pesos, debe pedir licencia a su cargo, y dejar al personaje que de verdad venga a sacar del atraso político, económico y social.

Quisieron aleccionar al pueblo a su favor, pero no resultó, ahora es necesario ya que la consulta no le fue favorable renuncie a su cargo, y cumpla la voluntad de la mayoría de los mexicanos que es el ochenta por ciento, que no comparte sus ideas ni mucho menos su forma de gobernar, al buen entendedor pocas palabras, pero esto no va a suceder, claro que no porque la carta que tiene bajo la manga, el ejecutivo federal, es decir a mi el pueblo me eligió para dirigir las riendas de México, por seis años y no por tres.

De ocurrencias no se puede gobernar a un país, más como México, primero se imaginó llevar a los exmandatarios federales, a prisión, cosa que no le resultó, ahora la consulta de revocación del mandato, tampoco le resultó, ante la voluntad del pueblo, aunque no haya votado, está está clara, no simpatizan con el ejecutivo federal.

Por eso se debe de tener mucho cuidado, la ciudadanía es sabia y no se dejó engañar por los actos de proselitismo político, de un partido que se considera derrotado, aún más hoy con los resultados de la consulta y que se encuentra en el fin de su era política, es más ni el propio ejecutivo federal, votó por su consulta, esto porque no está inscripto en el padrón electoral.

Fue bueno que la mayoría de los mexicanos, demostraron la ineficiencia de gobernar del ejecutivo federal, así ponerle un hasta aquí, esperando que hayan aprendido la lección y se dejen de seguir con caprichos, que el pueblo ya no se deja engañar. ¿O USTED QUÉ OPINA AMIGO LECTOR?