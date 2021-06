Parece que en Guerrero no existen las condiciones para que se regrese a clases presenciales en las diferentes escuelas del estado, pero pareciera también que esto no le importa a la Secretaría de Educación Federal, que quiere cumplir a toda costa el regreso a clases.

Existen varios factores que debe tomar en cuenta la Secretaría de Educación Pública federal, como ver en el estado en que se encuentran las instalaciones de los diferentes planteles de los diversos niveles escolares, llámese kínder, primaria, secundaria, medio superior o superior, ya que tienen más de un año sin tomar clases en las mismas.

Además, tiene que realizarse el aseo general, la sanitización y fumigar los planteles educativos, cosa que no es tan fácil, ya que se requiere de diferentes productos químicos para desinfectar dichas instalaciones educativas.

Aunado a todo esto, existe la desconfianza de los padres de familia que no están dispuestos a exponer a sus hijos, mandandolos a la escuela cuando no existen las medidas sanitarias para el regreso a clases presenciales, ya que existe el temor de que los niños y jóvenes estudiantes sean contagiados de alguna enfermedad.

Es cierto que los maestros ya se encuentran vacunados, pero no todos, ya que algunos no quisieron vacunarse contra el Coronavirus, pero resulta que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, pretende obligar a los maestros, directivos y alumnos a regresar a como dé lugar a las clases presenciales, sin importarles lo que pueda suceder con los estudiantes, que se encuentran en estado de indefensión, ya que no han sido vacunados.

Esto es otro capricho más del señor presidente de la República, al exponer tanto al personal docente, administrativo y de intendencia, así como al alumnado, a contagiarse, siendo una irresponsabilidad de parte del gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública.

El gobierno del estado debe poner atención para indicar si existen las condiciones necesarias, a fin de no exponer al personal educativo, ni muchos menos al alumnado, que son los más vulnerables ante el regreso a clases presenciales, y esto no venga a incrementar los contagios.

De por sí, ya en nuestro país existen miles que han fallecido a consecuencia del virus, por lo que obligar al regreso a clases en estos tiempos es darle más fuerza a los contagios y con ello, se incremente la cifra de los enfermos y fallecidos.

Hacemos un llamado al gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública Federal, para que analice bien su estrategia del regreso a clases presenciales, ya que no existen las condiciones para esto, por lo menos en nuestro estado suriano, a fin de que no se exponga a los estudiantes a contagiarse por un capricho de una persona, o gobernante, ya que se pondría en riesgos a miles de personas trabajadoras del sistema educativo y en vez de ir para adelante, existiría un retroceso en la disminución de los contagios.

Se deben analizar varios factores, no el sólo hecho de que es el tiempo del regreso a clases presenciales y olvidar la situación que estamos atravesando por la pandemia, sino al tiempo. ¿O usted qué opina amable lector?