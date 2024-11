El proyecto del ministro

El proyecto de sentencia, del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, establece la inconstitucionalidad: de los jueces sin rostro; la elección de Jueces y Magistrados, tanto locales como federales; así como su respectiva remoción; el recorte salarial; la ampliación de facultades del Tribunal de Disciplina Judicial -que no tiene el Consejo de la Judicatura- y la inatacabilidad de sus decisiones; la prohibición de suspender normas generales en amparos. Declara constitucional: la elección, por voto universal, de Ministros, Magistrados y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial; las medidas de austeridad; el que sus salarios estén por debajo de lo que percibe el presidente de la república; la extinción de fideicomisos; la creación del Tribunal de Disciplina Judicial; la creación del Órgano de Administración Judicial; los plazos para resolver asuntos de carácter fiscal y penal; la prohibición de suspender normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

En general, el proyecto me parece atinado, ponderado, equilibrado y justo. Así las cosas, nadie pierde y todos ganan. Se evita una crisis constitucional y se ahorran 21 mil millones de pesos (13 mmdp para la elección y 8 mmdp para indemnización laboral) de unos comicios demenciales. De por sí no hay dinero o, mejor dicho, se lo acabó la anterior administración. Sin embargo, creo que los senadores y diputados de MORENA y sus rémoras, así como la presidente Sheinbaum no están dispuestos a acatar el fallo. Esto va a ser muy grave, porque se extingue el Estado de Derecho, la división de poderes y las garantías individuales. Se instauraría una dictadura constitucional. Deseo fervientemente equivocarme.