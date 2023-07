El permisivo e inhumano proceso penal acusatorio

Una de las bondades que nos vendieron los publicistas del proceso penal acusatorio (oral) es el de la “rapidez” con que se llevaría a cabo el mismo y en general es cierto ya que además, este proceso permite en algunos casos salidas alternas, para que la sentencia se dicte de manera pronta y siendo el mismo imputado quien elija si toma o no estos beneficios, que además les disminuye la pena.

Aunado a estos, se le agregan los beneficios preliberacionales que otorga la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias, llegando al caso recurrente de que la pena impuesta se cumple en mucho menos tiempo del que señala el tipo penal. Hay pues dos visiones. La primera, de los ofendidos o familiares del mismo, que ven con impotencia que no se cumple con la pena que oferta el código penal; en contraparte los defensores mencionan que si se hace justicia, ya que el fin es el de reparar el daño.

En efecto, ambas partes tiene algo de razón, pero en verdad ¿es el fin último el que se repare el daño ? No en todos los casos. Lo relevante del comentario es el hecho de mencionar todas las facilidades legales que se le dan al imputado o sentenciado, según sea el caso donde se encuentren en el proceso, viéndose beneficiado doblemente. ¿Y la víctima y/o sus familiares ? ¡Bien Gracias! Si corren con suerte llegarán a un acuerdo con el procesado o sentenciado para que les cubra la reparación del daño, aunque sea en una parte o en abonos chiquitos.

Por otro lado, esta el aspecto inhumano de este proceso, respecto a las audiencias que se celebran, las cuales pueden llegar a tardar más de12 horas, iniciando en la mañana y terminando a media noche o en las primeras horas del día siguiente y continuar en el nuevo día. Yo me pregunto ¿acaso la mente y cuerpo humano no se cansa ? !POR SUPUESTO QUE SI! Vemos a los ministerios públicos, defensa, testigos, peritos llegar a la audiencia frescos.

Sin embargo el desahogo de la misma en muchos casos lleva horas que necesariamente agotan al ser humano. ¿Como puede estar claro y congruente la mente del Ministerio público y la defensa, así como la del juez ? El cerebro, la vista y el cuerpo se cansan . Pero no solo es el cansancio, también está el hambre, por lo que su mente estará pensando con el estómago y la ansiedad.

Peor aún, Imaginemos un MP o defensor que es diabético y necesita tomar agua e ir a miccionar constantemente, así como tomar sus alimentos y medicamentos en las horas que le indicó su médico.

Simplemente estará enojado, débil, mareado etc. ¿Es o no inhumano este sistema ? ¡CLARO QUE SI ! ¿Cómo podemos aspirar a la justicia con estas formas procesales? Se debe legislar sobre todo esto ya que no podemos ser tan permisivos con las personas que delinquieron y darles todo un abanico de posibilidades para evadir la totalidad de la pena de prisión y también pugnar porque se fijen las audiencias con un tiempo máximo de tres a cinco horas en un día y continuar al día siguiente.

Ahí se las dejo de tarea señores legisladores.