El perdón como terapia del estar bien

Hace unos días en las redes se compartió un mensaje de Navidad del Papa Francisco sobre el perdón, que muchos seguimos compartiendo, en el que se refiere a que el perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. No es que hoy quiera yo dar un consejo moral o algo así; más bien desde diferentes perspectivas, filosófica, espiritual, psicológica, sociológica, etc., se reconoce que el odio y el resentimiento hacen mucho daño. Es el perdón el que libera y fue transmitido este pensamiento, hace muchos siglos, por la doctrina hebrea; que a diferencia de otras religiones, fue que esta se distinguía por predicar el perdón.

Sin perdón, dice en este mensaje el Papa, “la familia se enferma” “Quien no perdona no tiene paz en el alma”. “La pena es un veneno que intoxica y mata”. “Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo”. “El perdón trae alegría donde la pena produjo tristeza”.

Desgraciadamente, el perdón es una utopía, puesto que todos hablamos de él, pero no lo hacemos realidad; es cierto lo que dice el Papa Francisco “Sin el perdón la familia se vuelve una arena de conflictos”. El no perdonar es un aprendizaje primitivo, de generaciones, ancestral, que reproducimos día con día. Y es un conflicto que también se presenta en el vecindario, en el trabajo, y en otros escenarios.

El resentimiento es un efecto del dolor que alguien nos causó, y que, al sentirnos lastimados, como una respuesta a esa motivación o mecanismo de defensa no solo no perdonamos, sino que queremos hacer daño, y aplicamos la indiferencia y el alejamiento.

Desde la antigüedad, hemos desarrollado un placer al observar el dolor ajeno , puesto que cuando se castigaba algún delito, con la tortura y muerte, en la mayoría de los pueblos se hacía en las plazas públicas, donde la gente asistía y participaba con improperios a los acusados y hasta disfrutaba el espectáculo de sangre. Recordemos el pasaje de Jesús cuando lo llevaban al cadalso, y sin embargo el Mesías dijo “perdónalos señor porque no saben lo que hacen”.

Se habla mucho de perdonar en estas fiestas, pero no damos un solo paso para lograrlo. Y como ya lo hemos comentado anteriormente, los medios de comunicación, más los electrónicos, reproducen frases como "nunca te voy a perdonar", que automáticamente la adoptamos para decirla en cuanto nos sentimos agraviadas o agraviados. ¿Quién te crees tú para no perdonar? ¿Dios?

En la Neurociencia encontramos explicaciones lógicas, cuando se menciona hipotéticamente, que existe un sistema líbico donde se asientan las emociones, que compite con otro sistema que es la neo corteza cerebral, misma que nos lleva a razonar ya la reflexión; es decir, manejar emociones y tener la habilidad de relacionarnos adecuadamente con las demás personas, se llama Inteligencia Emocional. Al parecer se ha estado trabajando con esta rama de la Psicología, debido al periodista Daniel Goleman, quien difundió desde el siglo pasado esta teoría que se debe a Peter Salover y John Mayer. Ellos se basan en cuatro aspectos: Autoconciencia emocional, Automotivación, Empatía y Habilidades sociales.

Como psicóloga también enfoco la terapia en El Perdón. No quiere decir que perdonamos y ya nos olvidamos. Se trata de que no nos duela el agravio; que entendamos que la otra persona tiene otra formación, una historia, otros valores diferentes a nuestros aprendizajes; que no llevemos enterrado un cuchillo en el corazón, no podemos ir por el mundo con esos rencores que trascienden a la familia, a los amigos, al vecindario y nuestro medio laboral; debido a que cuando hay un conflicto, si no se dirigen las palabras, se provoca una tensión que afecta al resto de las personasy lo peor, si se llega a insultar, etiquetar, a condicionar oa la violencia. Conocí un caso de un hijo, que por rencor dejó de dirigir la palabra a su mamá por 20 años, hasta que antes de morir hicieron las paces. Se perdieron de eso tan grande que es el amor. Desprendámonos de todo eso que aprendimos por siglos, y si la persona nos daña, perdonemos; y si queremos, nos alejamos sin hacer alarde de ello , silenciosamente, pero perdonando.

Que estas fiestas nos hagan reflexionar en el valor del perdón y que el año que inicia estemos en condiciones de ser felices, enfocándonos en nuestros proyectos. Que las palabras del Papa Francisco hagan efecto en todas las familias. Feliz Año Nuevo.