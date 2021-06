El mestizo "diputado indígena"

Es indignante que los espacios de participación política reservados para las minorías discriminadas y oprimidas de este país sean utilizados por sinvergüenzas que se rehúsan a apartarse del poder.

La usurpación de Alfredo Sánchez Esquivel en una candidatura plurinominal reservada para indígenas, se asimila a lo ocurrido en Oaxaca en el 2018 cuando 17 sinvergüenzas se hicieron pasar por mujeres transgénero para simular paridad en la asignación de candidaturas en el vecino estado.

En esa ocasión los candidatos de una alianza formada por el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza se robaban espacios que pertenecían a las mujeres históricamente marginadas pero la denuncia oportuna de los colectivos de la comunidad lésbico-gay les echó abajo el descarado agandalle.

Sin embargo en Guerrero, tres años después, el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Alfredo Sánchez Esquivel, parece haberse salido con la suya al reelegirse como diputado plurinominal auto inscribiéndose como indígena, sin serlo.

Esto pretendiendo aprovechar que como Ayutla es legalmente reconocido como municipio indígena todo el que ahí reside es considerado como tal aún sin serlo.

Lo legal no siempre es moral, pero un actor político que se identifica a sí mismo como parte de una Cuarta Transformación basada en una autoproclamada superioridad moral sí está obligado a serlo, y lo que hace Sánchez Esquivel por permanecer en el Poder Legislativo es moralmente incorrecto porque desplaza a los auténticos indígenas de prosapia y sangre de su derecho a ser votados aprovechando su posición como líder del Congreso para obtener una candidatura a la que los representantes de los pueblos originarios no tuvieron acceso.

¿Qué diferencia hay entre los panistas, perredistas, y demás inmorales, "la oposición moralmente derrotada" como algunos morenistas se llenan la boca para decirles a los militantes de otros partidos, y un Alfredo Sánchez Esquivel desplazando a una minoría históricamente relegada para no soltar el poder y continuar como diputado de un movimiento supuestamente basado en los principios de "no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo", cuando su reelección es producto de usurpar al pueblo, principalmente al pueblo originario.

Su inmoral acción ya fue repudiada por algunos miembros de su partido Morena que como el diputado federal Rubén Cayetano García se deslindaron del nuevo "diputado indígena" de Guerrero que además, acusa, lleva como suplente a su propia esposa. ¿Qué harán las autoridades electorales comparsas de estas triquiñuelas que deberían ser cosa del pasado y nunca más del presente?

El ton y el son

¿Quiénes son los perversos que buscan amarrar navajas entre el gobierno saliente y el que habrá de tomar las complicadas riendas de Guerrero en octubre buscando forzar el reconocimiento público de Héctor Astudillo a la gobernadora electa y un proceso de entrega-recepción para el que aún no son los tiempos?

El hecho de que el actual gobernador no haga una declaración pública reconociendo a Evelyn Salgado como ganadora de la elección del pasado 6 de junio no significa que no la reconozca o no la vaya a reconocer en su momento.

Hay que entender que el candidato del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, impugnó la elección y que lo prudente es esperar al menos de aquí a que se deba iniciar el proceso de entrega recepción.

A Evelyn se le ve tranquila, reuniéndose con organizaciones de la sociedad civil y preparando su gira de agradecimiento que está por iniciar por las siete regiones del estado. ¿Cuál es la prisa? ¿Quiénes son los desesperados?

#Revolcadero

CHANTAJISTAS. Ernesto Payán y un grupo de "aspiracionistas" se han declarado gobernador y diputados "legítimos" para el elevadísimo fin de obligar a que les den chamba en el gobierno electo de Morena.

AUSTERIDAD. La que va en serio con la austeridad es Abelina López Rodríguez, a diferencia de su antecesora Adela Román la alcaldesa electa sí es de la idea de predicar con el ejemplo y de entrada ya planteó que los integrantes del próximo Cabildo reduzcan los "gastos de gestoría", que dicho sea de paso, muchos ediles usan como sobresueldo en vez de destinar el dinero a los apoyos sociales.

CONTRASTES. Que mientras Félix Salgado se burla en las redes sociales por el despido del gabinete federal de Irma Eréndira Sandoval, señalada como una de quienes orquestaron la guerra sucia en su contra para impulsar a su hermano Pablo Amílcar a la gubernatura, otro de sus adversarios, Luis Walton Aburto, aún no procesa por qué su amigo Andrés Manuel López Obrador le pidió dejar Movimiento Ciudadano y buscar la candidatura para luego dejarlo chiflando en la loma y respaldar contra viento y marea a Salgado Macedonio y a su hija Evelyn. ¿Resultó Walton una gran decepción para el presidente y por eso fue desechado?