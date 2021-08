El malinchismo

En este marco, del 13 de agosto, que tiene varios títulos entre ellos: “La conquista de México” o “Quinientos años de Resistencia Indígena”, me voy a referir a una mujer, personaje importante de la ¿Conquista? que es doña Marina, a quien erróneamente la relacionan con la traición y con el amor a lo extranjero.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua, define malinchismo como: “Que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio”. De acuerdo con algunas crónicas, Malinali, Malitzin, Marina o Malinche fue una de las veinte esclavas que le regalaron a Hernán Cortés cuando en 1519 llegó a las costas de Tabasco y en Centla, después de una batalla, a manera de congraciarse, los caciques las repartieron; y Malinali, al pasar inadvertida por Cortés, fue entregada a Alonso Hernández Portocarrero.

En ese momento, Malinali, tal vez sintió que los conocimientos adquiridos de su padre no le servirían de nada, debido a que los hombres no se fijaban en su inteligencia y que por ello tenía que resignarse a ser objeto de placer de los hombres; fueron del lugar que fueron, puesto que esa había sido su vida: pasar de una mano a otra. Además, las hijas de los gobernantes eran ofrecidas como cualquier otro regalo, debido a que los padres podían hacerlo con sus hijas, como la hija de Xicoténcatl, el viejo, que ofreció su hija a Cortés. Las crónicas dicen que “su padre se la ofrece al conquistador, éste la toma y la manda bautizar junto con otros jóvenes nobles que han sido entregadas; Cortés la toma de la mano y la entrega a Pedro de Alvarado ”. Estas mujeres, cuando ya formaban parte de un botín de guerra, se les llamaba “piezas” y se las troquelaba con un hierro especial elaborado para “quintar” lo obtenido en la futura Nueva España. Dicho hierro llevaba la letra G, que significaba Guerra. De esto, Bernal Díaz del Castillo dejó escrito: “Aquí se hubieron muy buenas indias y despojos” (Margo Glantz, “Doña Marina y el capitán Malinche”).

Respecto de su nombre “que los españoles nunca pudieron pronunciar ni mucho menos entender, es“ Ce Malinali ”que significa Hierba de Penitencia. Roberto Somerlott, nos dice en su libro “La Muerte del Quito Sol” que su padre fue el príncipe Chimal; y que cuando fue asesinado; su madre, Dama Iztac, que no quería, la vendió a unos mercaderes mayas como esclava; y es de suponer que fue abusada sexualmente.

Cuando los enviados de Moctezuma se dirigieron a Cortés, fue cuando ella brilló con luz propia: una mujer que conocía el idioma maya y náhuatl, fue de gran utilidad para el recién llegado; y aunque Gerónimo de Aguilar, quien había naufragado hacía muchos años en Yucatán, hablaba la lengua maya, no conocía el náhuatl; así es que lo que Malinali traducía del náhuatl al maya, Gerónimo lo hacía del maya al español; y por primera vez, se fijó Cortés en Malinali, de quien dice Bernal Díaz del Castillo que “su admiración hacia ella es explícita y categórica”.

¿Se enamoró Hernán Cortés de la Malinche? Seguramente que no. No porque no le gustara, sino porque veía a esta raza como inferior; pero sí la vio como una pieza importante para sus fines de conquista, que no dejaría ir tan fácilmente; luego la hizo su amante, en cuya relación tuvieron un hijo, Martín Cortés. Ella no podía rehusarse ante aquel hombre que le daba un tratamiento diferente a los demás que la consideraban como la esclava. De lo contrario ¿Qué hubiera pasado si Malinali se hubiera negado a translate?