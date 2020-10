El juego político

Ante la proximidad de las elecciones, diversos personajes de la política, ya se están moviendo para ser tomados en cuenta, para ser candidatos, a los diferentes puestos de elección popular, por ejemplo, para gobernador, se muestran algunos políticos ya conocidos dentro del ámbito, MANUEL AÑORVE BAÑOS, MARIO MORENO ARCOS, FELIX SALGADO MACEDONIO, WALTON ABURTO, PABLO AMILCAR SANDOVAL BALLETEROS, BEATRIZ MOJICA MURGA, JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE, ADELA ROMAN OCAMPO ENTRE OTROS, cuando en verdad si vemos con franqueza, creen que algunos de estos aspirantes tenga el derecho para ser candidato, la pregunta seria, que han hecho por guerrero.

Y para los diversos puestos como son, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, se están moviendo para poder estar en la lista de los posibles candidatos que contendrán en la elección constitucional, unos tratan de relegirse, otros buscar otro peldaño mejor, y estando próximo a que los políticos o funcionarios que están en funciones, pidan licencia de su puesto que actualmente ocupan, para ponerse a trabajar y buscar el voto de la ciudadanía.

Que por desgracia ya son conocidos muchos de ellos con su negro historial, algunos solamente algunos, fueron asentarse a la silla, llámense presidente municipal, sindico, regidor, diputados y diputados federales, porque trabajo, social o político que hayan hechos, solamente ellos saben, donde lo hicieron porque la sociedad nunca los vio, haciendo o ayudando a la gente más en esta pandemia, fue todo lo contrario nadie quiso invertir, todo querían que los diera el gobierno, y los gastos de gestión donde están.

Hay algunos personajes, que con el solo hecho de haber ganado la elección anterior, creen que tienen la misma ventaja, cuando fue el efecto espejo, gracias a ello son legisladores, síndicos o regidores, por de trabajo, no hicieron nada al respecto, es más si se cumpliera las normas establecidas en código electoral, para los regidores, ya que se ha venido aplazando la misma, que la elección de los mismos seria por secciones geográficas, pero resulta más campechana seguir violando el código electoral, y que los mismos sigan haciéndose por lista o relación, hoy dichos regidores, síndicos o diputados, quieren relegirse sin haber realizado trabajo político, es más ni en su colonia gana la elección, así las cosas.

Los posible candidatos para Acapulco según los corrillos políticos, están ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ, VICTOR AGUIRRE ALCAINE, MARCO ANTONIO TERAN PORCAYO, JULIETA FERNANDEZ MARQUEZ Y POSIBLEMENTE RENE JUAREZ CISNEROS, se dice en los pasillos de los diversos institutos políticos, el pueblo ya no quiere más de los mismos, promesas y más promesas, si no hay que ver el panorama político, social, económico del gobierno federal, pero hay que ver el trabajo de cada uno de los aspirantes, para tener una idea, quien es el más viable para los diferentes puesto de elección popular, y con ellos poder tener la certeza de decidir, y votar en la elección constitucional, porque va a ver de todo, todavía no empieza las precampañas y ya se están moviendo, para ser elegidos por su instituto político a los diversos puestos de elección popular, pero la última para palabra y decisión a la tiene el electorado. ¿O USTED QUE OPINA AMIGO LECTOR?