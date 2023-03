El honor de graduarse en la UNAM

Quienes tuvimos la maravillosa oportunidad de poder estudiar en la Máxima Casa de Estudios del país , desarrollamos el sentimiento de pertenencia y el orgullo de ser egresado de la UNAM y convertirnos en un PUMA.

Cuando llegue a la CDMX desde mi natal Acapulco a Ciudad Universitaria, me quede perplejo al ver la majestuosa arquitectura de la Universidad. Su biblioteca central y Rectoría, imponentes. El edificio de la Facultad de Derecho, típico de los años cincuenta, olía a historia. Ahí habían pasado la mayoría de mentes brillantes que dieron lustre a la ciencia jurídica, quienes más tarde, devolvían la oportunidad a la Facultad, regalando su tiempo y experiencia a las nuevas generaciones de abogados con sus conocimientos, los cuales abrevábamos con ansiedad. Personajes como el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, Andrés Serra Rojas, Jorge Carpizo Mac Gregor, Alberto Trueba Urbina, Roberto Mantilla Molina, Cipriano Gòmez Lara, Ernesto Gutierrez y Gonzales, Jorge Sánchez Cordero, Eduardo García Màynez, y tantos otros, que sería difícil mencionar por falta de espacio.

Estos verdaderos juristas parecía que levitaban ante los ojos de los alumnos que creíamos a pie juntillas en ellos. Su hora de clase se pasaba volando, ya que en verdad daban cátedra de sabiduría, pero sobre todo, de valores y principios. Al terminar mis estudios dejé pasar algunos años para adquirir experiencia hasta que me sentí seguro y decidí escribir mi tesis.

Como buen acapulqueño, buzo y nadador amante del océano, me dije: “debe ser algo relacionado con el mar “ y allá voy al seminario de Derecho Internacional y me entrevisto con su director el Dr. Óscar Treviño Ríos, todo un decano. Nos pusimos de acuerdo en el tema “Análisis y vinculación de la tercera conferencia del mar sobre contaminación marina, con leyes nacionales mexicanas".

Me pidió le hiciera un índice de los temas de mi trabajo. Se lo lleve días después, le hizo algunas correcciones y me dijo: Prepara el primer capítulo. Se lo entregué y me hizo algunos comentarios para enriquecerlo. Así siguió hasta que finalmente meses después la terminé y la aprobó. Debo decir que me metía a la Biblioteca Central, la de la Facultad y a la de las Naciones Unidas. En esa época no había internet ni teléfonos inteligentes con cámara, así que a sacar copias y más copias y llevármelas a casa y trabajar con la valiosa colaboración de mi esposa, Lulú Calderón de la Barca, que me auxiliaba escribiendo en la máquina. -mil gracias mi amor- El día del examen faltó un sinodal por lo que la administración consiguió un suplente y a darle.

El primero de los sinodales que me cuestionó fue el maestro Ulises Ramírez Gil -con quien en mi época de estudiante había tenido un problema personal, sin embargo no se acordó de mi- quien después de algunas preguntas sobre los tratados internacionales se limitó a felicitarme y proponerme llevar mi trabajo al Dr. Pedro Astudillo que era el Director Jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente, ya que el tema era muy atractivo y estaba en boga.

El segundo en cuestionarme fue el relevo, que al no saber del tema me dice: "yo soy civilista y no tuve tiempo de leer su trabajo, pero veo que es usted agradecido con la Universidad, maestros, amigos, mamá , hermanos, esposa, tíos. Mi pregunta es ¿por qué no se la dedicó a su papá? .

Respiro encabronado y contesto seco: “porque no lo tuve” y el maestro sarcástico me dice: ¡Ah! ¿entonces usted es de probeta? A punto de contestar al mejor estilo costeño, me arrebata la palabra el presidente del jurado y le dice: “Como veo que no tiene más preguntas que hacer, es mi turno” y remata diciéndome . “Haber compañero, solo para que se luzca ante su público que lo acompaña, díganos ¿que significa las siglas PNUMA?

Ya repuesto del enojo, le respondo: “Programa de las Naciones Unidas para el Mejoramiento del Medio Ambiente". Responde el maestro Oscar Treviño “ya ven, si sabe y me consta porque yo le revise la tesis. Y siguió hablando sobre los desastres nucleares y contaminación que cito en mi tesis sobre Minamata en Japón, Chernobyl en Rusia , Three mile Island en USA etc.

Los nervios me mataban pero pude controlarlos, hasta que me piden que salga porque iban a deliberar. Rápidamente me voy al baño a mojarme la cara y más tardé en hacerlo que de inmediato me llaman . ¡Aprobado por unanimidad!. Exploto en júbilo y veo a mi esposa y amigos felices. Esa fue la recompensa más grande.

Éste fue el viacruvis que tuve que pasar para hacer mi tesis sin robarle a nadie sus ideas y la satisfacción de lograr pasar el examen por méritos propios. Seguramente es el proceso que casi todos los universitarios bien nacidos y honestos seguimos para titularnos sin mentir, ni pagar para que nos hagan la tesis, ni recompensar a los sinodales por aprobarnos.

Al final, la satisfacción es tan grande como el nacimiento de un hijo… porque eso es la tesis, un hijo que tú deseaste, alimentaste y cuidaste hasta que nació para el público. Que lástima que haya personas que su vida la forjan de mentiras y pagos para ascender con la frase “ el fin justifica los medios” . Y todavía, cínicamente defiendan la mentira como gatos boca arriba, que desnuda aun más su deshonestidad y carencia de ética y valores.

Cualquier semejanza con una señora que trabaja como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habiendo plagiado sus tesis de licenciatura y maestría, es mera coincidencia…