El Espectador / Manuel Buendía hizo enojar a EU

Manuel Buendía lanzó una serie de acusaciones explosivas contra el gobierno de Estados Unidos en México en octubre de 1978. Buendía afirmó que Lawrence Sternfield, un aparentemente inofensivo agregado diplomático en la embajada estadounidense, era en realidad el jefe de la estación de la CIA en el país. Según Buendía, Sternfield coordinaba una red de espionaje que se extendía desde Bolivia hasta Cuba, pasando por Chile. También lo vinculó a actividades terroristas de grupos cubanos en Miami, incluyendo un atentado en 1976 en la Ciudad de México que destruyó el automóvil del embajador cubano.

\u0009De acuerdo con documentos desclasificados hace unos días por el Departamento de Estado de Estados Unidos, las columnas de Buendía eran una prioridad para los representantes de ese gobierno en la región. En un telegrama, los estadounidenses destacan la tercera columna del periodista mexicano sobre Sternfield:

"Al ser designado nuevo jefe de la CIA en México, Lawrence Sternfield se encontró en un país con el que ya estaba familiarizado: pero no solo a través del expediente preparado para él por el coronel Raúl A. Garibay, agente del Pentágono, quien trabajó activamente durante 1976 para provocar un golpe de estado en nuestro país, una mezcla de un golpe militar y un asalto por el grupo reaccionario”.

Resaltan los estadounidenses de su texto: "Sternfield había ordenado diferentes acciones de la CIA en México, ejecutadas a través de organizaciones terroristas en Miami, encabezadas por el Dr. Orlando Bosch. (Ayer mencionamos el nombre de Bosch en relación con el intento criminal contra un avión de pasajeros cubano en octubre de 1976 que causó la muerte de 73 personas.) A continuación, se detallan algunos de los principales actos diseñados y dirigidos por el superagente de la CIA principalmente relacionados con nuestro país, donde finalmente ha llegado como jefe de estación:

"El 20 de octubre de 1976, una fuerte carga explosiva con detonaciones duplicadas destruyó el automóvil del embajador cubano en México, el Sr. Fernando López Muiño. La bomba evidentemente estaba destinada a servir como advertencia.

"En abril de 1976, Sternfield convocó una gran reunión de los 'gusanos' en San José, Costa Rica. Basado en los títulos 'Acción Cubana', 'Movimiento para la Recuperación Revolucionaria', 'Frente de Liberación Cubano', 'Grupo 46-14', 'Alpha 66', 'Jóvenes de la Estrella' y 'Movimiento Nacionalista', la CIA constituyó el 'Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas' (CORU) y nombró al pediatra y asesino profesional Dr. Orlando Bosch como coordinador general. Sin embargo, mantuvo separados a otros grupos terroristas como el llamado 'Comando Abdala', 'Los Halcones Dorados' y 'Acción Sindical Independiente'.

"El 23 de julio de 1976, el CORU envió un grupo comando a México para secuestrar al cónsul cubano en México, el Sr. Orestes Ruiz. Un cubano y el ciudadano estadounidense Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo formaban parte de este grupo terrorista. Fracasaron en el intento de secuestro, pero mataron al secretario del cónsul, el Sr. Artagnan Bias.

"El propósito de secuestrar al cónsul, a quien planeaban asesinar, era presionar al gobierno de México para pedir a Fidel Castro que liberara a Hubert Matos y Eloy Gutiérrez Menoyo.

"El 26 de julio de 1977, una fecha que causa nostalgia a los 'gusanos' de Miami ya que es el aniversario de la Revolución Cubana, el Sr. Sternfield y el Dr. Bosch enviaron dos grupos comando a México. Mientras uno cavaba un túnel que conducía a la prisión de Oriente para rescatar a Orestes Ruiz Hernández, otro grupo de expertos en asesinatos y manejo de explosivos se preparaba para volar la embajada cubana con dinamita, así como las oficinas de su aerolínea. Pablo Sarouy y Pablo Sánchez, dos de los miembros de este comando, recibieron una asignación especial: secuestrar al hijo de Fidel Velázquez (líder sindical mexicano)".

Las afirmaciones de Buendía entre los estadounidenses eran descritas como "completamente falsas" y se le acusaba de usar una "violencia verbal" injustificada. La embajada defendió a sus oficiales y desestimó los artículos como fabricaciones sin fundamento. La mayoría de las veces decidió no responder a Excélsior o El Universal, diarios en donde publicaba el periodista. Pero no dejó de tener la mirada puesta en sus textos y decir que no podía opinar nada al respecto, pues tocaban temas de inteligencia.