El Ejército en la arena política

El 13 de septiembre de este año el General Secretario de la Defensa Nacional, en una parte de su discurso -con motivo del homenaje a los cadetes del Colegio Militar, caídos en 1847 frente al ejército estadounidense- manifestó: “Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales,pretender apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país”. Ahora resulta que el ejército nos va a indicar qué debemos pensar o decir y callar. En el ejército hay jerarquías y cadenas de mando que deben ser obedecidas, pero la sociedad no es la milicia. En una sociedad, que se presume libre y democrática, es necesario criticar, debatir, analizar ideas, temas,actos, hechos, obras, servicios. No cabe la uniformidad ni la unanimidad. La única unanimidad que vale, como lo señala José Woldenberg, es la sumisión a la Constitución. Por cierto, ésta establece, en su artículo 129 que: “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Pero el ejército ahora está metido en construcciones y actividades que no tienen que ver con sus funciones. Por ejemplo, la ley que de ella emana, que es Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea dice en el artículo 17: “queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente”. Sinembargo, ahora el ejército no solo se involucra en asuntos políticos (el jefe de la guardia nacional en un mitin de MORENA y el titular de SEDENA haciendo proselitismo y pronunciamientos políticos).

Manuel ÁvilaCamacho, quien fue general de división, al tomar posesión del cargo dePresidente de la República dijo: “Todo intento de hacer penetrar la política en el recinto de los cuarteles es restar una garantía a la vida cívica y provocar una división de los elementos armados”. . . “los miembros de la institución armada no deben intervenir ni directa ni indirectamente en la política electoral”.