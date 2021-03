El drama de Morena con su candidato

El episodio que protagoniza el partido en el poder, es único y tremendamente peligroso para la estabilización de un estado bronco como Guerrero.

No es broma. Le explico: El procedimiento oficioso en materia de fiscalización que emitió el Instituto Nacional Electoral para retirarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, por no reportar sus gastos de precampaña, tiene en la cuerda floja la tranquilidad de la entidad.

¿La razón? Bueno, el partido Movimiento de Regeneración Nacional está llamando a la movilización social para defender lo que califican como atropello a la democracia y un atentado a la Cuarta Transformación en Guerrero.

Hasta aquí, no hay motivo de que preocuparse, pero todo cambió cuando Félix Salgado Macedonio, endureció su llamado a que si no se le devuelve la candidatura, entonces no habrá elecciones el 6 de junio y esto cobra un matiz diferente.

En efecto, esto puede ser interpretado como una proclama a la resistencia civil y el panorama podría tornarse violento, porque pueden presentarse actos de desorden social y que se perfile a la violencia, que nadie quiere.

No quiero ser alarmista, pero un incendio le basta una chispita para tomar fuerza y provocar graves daños, creo que esto podría pasar si el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, no cambia el tono de su discurso.

No le quito la razón de que esté inconforme por este fallo del INE, pero también existen las instancias para que acuda a impugnar, tal y como ya lo hizo, pues es el camino que debe seguir para que se rectifique o confirme la resolución que tomó el órgano electoral.

Lo que no se vale, es que a toda costa trate de defender sus intereses personales, poniendo en riesgo la tranquilidad del estado, tal pareciera que no es suficiente con la grave violencia que se padece por la pugna que existe entre grupos delictivos.

Por ello, ojalá que se imponga la cordura y que la ruta que se siga sea la jurídica, porque generar más descontento social sólo será un caldo de cultivo para alentar la inestabilidad y la ingobernabilidad.

¿O usted que opina querido lector?