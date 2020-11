El discurso del general

Con la repatriación del General Salvador Cienfuegos Zepeda, concluye en territorio estadounidense el "affaire" abierto por el gobierno del Presidente Donald Trump ante la violación del Acuerdo Bilateral en materia de seguridad y el Tratado de Cooperación de Asistencia Jurídica Mutua entre los Estados Unidos de America y los Estados Unidos Mexicanos, por haber omitido el procedimiento del exhorto o carta rogatorio en la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, más allá de cualquier negociación diplomática de alto nivel.

En colaboración anterior, señalé que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Mexicano son Instituciones confiables estables y respetables que tienen como misión organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, entre otras de sus facultades y responsabilidades.

El discurso pronunciado el 20 de noviembre por el General Luis Cresencio Sandoval González, enfatizó que "la lealtad de las fuerzas armadas con el Jefe del Ejecutivo es a toda prueba, a pesar de los momentos difíciles por los que se atraviesa". “El instituto armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria (...) nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas (...) No buscamos ni buscaremos protagonismo. No anhelamos ningún poder porque estamos alejados del poder político (...) no anhelamos ningún poder porque nos subordinamos al Ejecutivo, sobre todo por convicción”.

Considero que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército son Instituciones solidas, aún con un alto grado de confiabilidad. Sus mandos y oficiales son disciplinados y leales a sus instituciones sólidas y seguras, sobre las cuales han descansado todos los Presidentes de México en las últimas décadas, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador no es la excepción y lo sabe.

Hoy por hoy, el Ejército es una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía y así debe mantenerse, por el momento, es el último bastión de credibilidad en nuestro país.

Como siempre, usted tiene la mejor opinión.