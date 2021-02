El Día del Amor y la Amistad y la muerte de Vicente Guerrero

Aquella mañana, cuando las niñas y los niños se formaron en el patio de la escuela, la voz de la directora, de un colegio del puerto de Acapulco, hizo que voltearan a ver al primer piso, que es donde se encontraba ella, dando los buenos días y al mismo tiempo preguntar a los alumnos: “Hoy 14 de febrero, me quieren decir ¿que se conmemora? Y rápidamente contestaron a coro “Es el día del amor y la amistad”. La directora contestó: No, no, no niños, hoy recordamos a Vicente Guerrero, quien murió un día como éste.

Esta respuesta puede resultar ser muy común y seguramente si se hace la pregunta en otras escuelas, la contestación será la misma, puesto que la televisión se ha convertido en una especie de Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura o Escuela para dar cátedra de exaltación de valores, extranjerizantes, ajenos a nuestra historia, que enajena a chicos y a grandes. La comercialización que se hace en torno al Día de La Amistad, o Día de las Madres o de Navidad, desvía el interés de los verdaderos valores patrios, morales, éticos, espirituales, y se rinde honor a las cirugías ¿estéticas?, a los rejuvenecedores faciales, a ropa y calzado de marca, a juguetes de empresas transnacionales, a artículos de belleza, a recetas mágicas para bajar de peso, a la pastilla azul y negra y muchas cosas superfluas.

Las niñas y los niños no tienen la culpa de su forma de pensar, porque en esta era de las comunicaciones, internet y redes, los proveen de aparatos electrónicos y si dejan alguna tarea, basta con apretar un botón y ya tienen la respuesta. Pero, lo grave es que no se les enseña a investigar, que es lo primero que debe promoverse, para despertar interés; desconocen la historia y en este caso la de México; y no saben, porque no los motivan, que Acapulco fue escenario de sucesos históricos. El ejemplo es éste, que tiene que ver con el 14 de febrero de 1831.

Que interesante sería que a las y los estudiantes se les explicara quien era Vicente Guerrero, que hizo, además de recibir la estafeta de Morelos, cuándo y dónde fue traicionado; y que no tendrían que salir de Acapulco para saberlo, porque aquí mismo se les informe que en la playa de Tlacopanocha, por el rumbo de la Playa Manzanillo se encontraba el bergantín Colombo, propiedad de Francisco Picaluga, quien hacía creer a Vicente Guerrero que era su amigo. Y no obstante que Picaluga era mercenario, primero se negó a traicionar a Guerrero, pero terminó por aceptar, dicen los historiadores, la cantidad de 50 mil pesos para entregarlo a sus enemigos. Picaluga lo invitó a almorzar y cuando Guerrero llegó al barco, se encontró con que era víctima de un complot para asesinarlo (y dicen que son las mujeres las traicioneras); lo llevaron a Huatulco y de allí a Cuilapan, Oaxaca, donde fue fusilado el 14 de febrero de ese mismo año. Que cuando en las escuelas pegunten, ¿que se conmemora en esa fecha?, el alumnado conteste: ¡La muerte de Vicente Guerrero!