El comentario | Perros al rescate (II)

Como un breve recordatorio, hace una semana empecé a escribir mis puntos de vista sobre algunos de los sucesos ocurridos en Turquía, específicamente en todo lo relacionado con los binomios caninos, los cuales participaron muy activamente en la tragedia. Con dudas y confusiones que días después aclararon, evité ahondar en el tema por el respeto, cariño pero sobre todo mi admiración al trabajo que realizaron estos caninos, ya que, no imagino el increíble desempeño que habrán desarrollado en Turquía, demostrando su gran destreza ante cualquier tipo de adversidad, sin mencionar las condiciones totalmente adversas y diferentes que enfrentaron durante más de 15 días del suceso, el cual, pareciera que no tiene un final que pueda otorgar un respiro o aliento de paz a las miles de familias que habitaban en esos lugares o esperan noticias de un ser querido.

Después de algunas platicas con expertos en el manejo de binomios caninos sobre el equipamiento al perro para protección física y prevención de problemas por cambios de temperatura, la mayoría, si no es que todos, coinciden en lo complicado que sería colocarle un equipo especial, ya que, uno de sus objetivos es llegar donde el hombre difícilmente puede por los espacios reducidos, además, podría llegar a hacer su maniobrabilidad más compleja, dura y difícil. Por otra parte, es importante mencionar que persisten los temblores fuertes como el caso del que se registró ayer de 6.4, lo cual, pone a Turquía en un estado de vulnerabilidad, lo que vuelve más peligroso el entorno de los rescatistas.

La labor de todos los rescatistas y voluntarios siempre será admirada, no debemos de dudar del gran trabajo y labor que realizan por el bienestar de la humanidad sin esperar nada a cambio.

A lo largo de este proceso, admiré la implementación de nueva tecnología como cámaras de calor y otros instrumentos que ayudaron a la localización de personas atrapadas entre escombros, lo cual, me hizo recordar un incidente que viví hace ya un tiempo, donde por las condiciones de la tragedia, nos era imposible localizar a 3 compañeros, también recuerdo el gran esfuerzo de su servidor y compañeros voluntarios y rescatistas, siempre demostrando la angustia, desesperación pero también fe por encontrar a nuestros compañeros aún con vida. Como la experiencia en Turquía nos demostró, que el tiempo es oro y es de suma importancia para que encontremos a alguien con vida o con la oportunidad de salvarlo, el final de lo vivido fue muy lamentable, teniendo como resultado la pérdida de esos tres compañeros, lo cual, no fue nada fácil, dejándonos enseñanzas y lecciones que nunca olvidaremos, mucho después de ese incidente, comenzamos a tener acceso y conocimiento de estos nuevos equipos tecnológicos, que nos ayudaron a que esa historia no se volviera a repetir.

Creo fervientemente, que aprenderemos de este suceso y nos daremos cuenta de lo vulnerables que somos ante estos tipos de desastres, lo cual, nos orillará a descubrir nuevas tecnologías que nos ayuden a salvar vidas, independientemente de que no dejemos de apoyarnos con los caninos, pero sobre todo, entre nosotros mismos, siempre recordando que la solidaridad, el humanismo y la voluntad entre la sociedad unida puede afrontar cualquier cosa.