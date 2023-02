El comentario | Perros al rescate

Primera parte

En 25 años que llevo en el tema de la protección civil he tenido la oportunidad en tres ocasiones de solicitar el apoyo de perros entrenados para búsqueda y rescate.

1.- La primera vez, fue en el municipio de Acapulco, donde nos pidieron la localización de una pareja que se encontraba en calidad de desaparecidos en el cerro de las brisas, gracias a la coordinación de varias dependencias, nos dimos a la tarea de emprender su búsqueda, en esa ocasión, nos prestaron dos grupos de binomios caninos, lo que observe y aprendí de esta experiencia fueron dos cosas, la primera que el rescatista y entrenador del canino nunca se separó del mismo durante la búsqueda, siempre estuvo a su lado, la segunda, el perro sabía a lo que iba que era a trabajar, ya que él era quien nos llevaba a un ritmo acelerado eso para mí fue impresionante.

2.- La segunda vez fue en la ciudad de Taxco, un menor había desaparecido en un cerro, pedí el apoyo de tres binomios caninos, recuerdo que era tal mi urgencia por llegar al lugar, que yo mismo en una vagoneta en la que me transportaba pase por los binomios a sus instalaciones, en un viaje de dos horas que hicimos para llegar al lugar y con el trayecto muy complicado por las curvas cuando arribamos, los pobres perros iban bien vomitados, pero esto no fue impedimento para que ellos llegaran a hacer su trabajo, de igual manera que en mi primera experiencia, el rescatista nunca se separó del perro, el ritmo de trabajo para ellos es muy rápido e incansable, para eso están entrenados.

3.- La tercera vez, un amigo coronel del ejército me invito a un operativo de búsqueda de drogas en Acapulco, impresionante ver cómo trabajan los perros, pero más impactado quede cuando vi los resultados que daban, ya que en varias ocasiones encontraban drogas en los pasajeros de los camiones urbanos, recuerdo que era tal mi sorpresa que le dije a mi amigo el coronel en broma que por no se hacían algunos recorridos en ciertas escuelas de Acapulco y viéramos adentro de los planteles que resultados podíamos tener, el coronel simplemente empezó a reírse yo solo interprete su risa.

Si bien es cierto, en estos 25 años no me ha tocado estar en un desastre de la magnitud como lo estamos viendo en Turquía, pero, todas estas anécdotas y recuerdos que acabo de mencionar van enfocadas a una pregunta que hice el domingo pasado en mi página de Facebook donde cuestionaba el por qué a estos binomios de búsqueda y rescate no se les protege de los cambios de clima y ambiente si el ser humano va bien protegido.

Si les soy honesto, yo no estoy de acuerdo en ciertos manejos de estos perros rescatistas, como en la falta de cuidado a su alimentación o falta de prevención a los cambios de clima que estos canes iban a enfrentar y aveces siento que nos gana más el impulso o el protagonismo, ignorando el riesgo al que se enfrentan estos animales como esta vez sucedió con Proteo, el rescatista canino que fue a Turquía en apoyo.

En este año que he tenido un tiempo libre y que la mayor parte de este me la paso con mi inseparable amigo que es mi perro "Angus" he aprendido mucho de él, su comportamiento, su andar, sus costumbres y sus hábitos, la forma de hacerse notar, veo que solo le falta hablar, por eso cuando vi la primera imagen donde presentaban en medios de comunicación la partida del grupo de rescatistas acompañados de varios binomios caninos observé cosas en las que difiero mucho, lo primero, iban a un lugar muy lejano con un invierno muy crudo, mucha lluvia y en las imágenes nunca vi una protección para los perros, los rescatistas iban con sus buenas chamarras pero los animales no, que iba a pasar con ellos, ya que no están acostumbrados a ese tipo de temperaturas tan bajas.

Segundo llegaron a una zona totalmente desbastada no solo por el desastre, sino también el ambiente que hay en esos momentos es terrible de mucho dolor, llantos, desesperación por tantas muertes, el sufrimiento y angustias por pérdidas no solo económicas sino también de seres queridos, créanme que ante una eventualidad por mucha experiencia que tengas te impacta, te duele sufres y hasta lloras con el familiar que en esos momentos perdió a su ser querido, que acaso estos seres vivientes nuestros perros que siempre están a nuestro lado no recogen toda esa energía que rodea el lugar?

Cuando me refería a protección de los perros rescatistas no solo quería darme a entender en mi comentario que era necesario protegerlos y por qué en su entrenamiento no los acostumbran a portar ciertos implementos que pudieran también protegerlos, así como se protege el ser humano, con casco, botas y googlees especiales para ellos, con tanta tecnología a poco no podremos destinar recursos para la invención de herramientas que protejan tanto al rescatista como a su inseparable perro? Alguien me respondía a la pregunta que no es posible porque les estorbaría, ya que entran a lugares muy estrechos, pero por eso hablo de buscar la manera de protegerlos con algo de acuerdo a las características propias de ellos, así como hay trajes térmicos bastante ligeros para el ser humano, así se pudiera pensar para ellos, solo es tratar de protegerlos y corresponderles a todo su esfuerzo.

Gracias por leerme y espero sus comentarios.