El caso de Kenia Hernández, sin perspectiva de género

Por exigir justicia, Kenia Inés Hernández Montalván fue detenida y encarcelada en octubre de 2020. Se trata de una joven de 35 años de edad, quien nació en Xochistlahuaca, Guerrero. Ese sería su delito: ser amuzga, abogada y defensora de los Derechos Humanos de las y los indígenas.

Lo paradójico es que siendo ella coordinadora del colectivo “Zapata Vive” y activista integrante del Movimiento Nacional por la libertad de las y los Presos Políticos; defensora de las mujeres en situación de violencia y de la tierra de los pueblos indígenas, es lamentable que nadie pueda hacer por ella, lo que ella hizo por otros: lograr su defensa.

Kenia Inés no cometió asesinato alguno, se trata de una serie de delitos que según sus defensores le han fabricado. No se puede negar que efectivamente sí protestaba por las injusticias cometidas hacia indígenas, sobre todo a los presos políticos, porque ese ha sido su compromiso, de abogar por estos grupos desprotegidos y que, al encontrarse en la caseta de cobro Amozoc, Puebla, donde permitía el paso de vehículos, fue detenida privándola de su libertad, por los cargos de ataques a las vías de comunicación en pandilla, en tres casetas de cobro donde ella NO se encontraba; y por robo con violencia, con arma. Ambos cargos, según su abogada, son falsos. No obstante, le han agregado más imputaciones con las que se suman nueve. Todo con la finalidad de que sea un escarmiento para ella y para todos los activistas que se atreven a desafiar las leyes que, entre otras justificaciones, es que Caminos y Puentes Federales (Capufe) así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la señalan como la autora de diversos delitos contra las vías de comunicación.

Sus allegadas, así como las defensoras de derechos humanos, comentan que las condiciones de la feminista, su detención sin ninguna orden de aprehensión —como su juicio— han sido arbitrarios y con violencia, sin perspectiva de género, que tiene que ver con su situación de mujer y de madre, puesto que Kenia tiene dos hijos que lloran por no estar con su madre, además de que no permitían que ella tuviera contacto con su familia.

Las protestas de los colectivos feministas no se han hecho esperar, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras voces que exigen se respete su integración física, toda vez que Kenia Inés ha sido objeto de violaciones a sus derechos. En esta misma tesitura de protestas, el viernes pasado, el reportero Ernesto Ledezma, en la Conferencia de la Mañanera atrajo el caso, a fin de que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga para que se pueda hacer justicia a la joven mujer indígena. El presidente le contestó que verían este caso. ¿Será posible? Si no, que la nueva presidenta y su directora de la Secretaría de las Mujeres (ya no va a ser instituto) cumpla con su promesa de justicia a la población femenina.

La que esto escribe he tenido el gusto de conocer a Kenia, siempre vestida con su huipil bordado por las mujeres de su pueblo; de sonrisa franca y conversación agradable; en su plática solo he encontrado un ferviente deseo de que en nuestro país no exista discriminación racial, y de que se haga justicia para los pueblos originarios. Eso no es delito.