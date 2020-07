El análisis

El hombre es, por naturaleza, un animal político. Aristóteles. Filósofo griego. (384-322 a.C.).

Escribo estas líneas el 4 de julio a las 7 a.m. No tengo la menor idea de cuándo serán publicadas, incluso podría albergar dudas hasta sobre su misma publicación ¿Por qué? En ocasiones escribo y conservo con avaricia mis escritos, no los comparto y después incluso los elimino. O no estoy satisfecho con el resultado, o vuelvo a repensar algunas líneas. En mis novelas, cuentos y últimamente libros de divulgación científica, soy peor, como dijera Leonardo da Vinci, nunca termino mis obras, simplemente las abandono, siempre hay una nueva línea que corregir, una aproximación diferente, una corrección en la presentación de un personaje, una línea, un guiño, en fin, hasta una simple coma puede variar ―de manera importante― el resultado final de un texto. No es que sea perfeccionista, frecuentemente mis textos llegan a salir con gazapos. Simplemente creo que en ocasiones un texto necesita vivir un proceso de maduración. Ayuda también que la investigación realizada previamente se asienta en mi corteza cerebral y puedo plasmarla, sin estar contaminada, al menos en su estilo, con la fuente directa.

Al escribir un 4 de julio, viene a mi mente, de inmediato, un año 1776 y la celebración que representa para nuestro vecino del norte esta fecha. No, no voy a caer en la tentación de escribir sobre la visita del ejecutivo federal en turno a su contraparte en plena campaña de reelección. Probablemente lo haga al término de la reunión, para contar con más elementos.

In memoriam de los padres fundadores de los Estados Unidos, transcribiré el primer párrafo de la famosa declaración de independencia.

Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. (USA. Declaración de independencia 1776)

Vayamos ahora al análisis, del proceso electoral en el estado de Guerrero, que se avecina en 2021.

Podrían correr ríos de tinta sobre el tema y de hecho, solamente el análisis, a la fecha, sería merecedor de una tesis doctoral, vamos a tener que resumir lo más importante en un par de cuartillas más, que serán presentadas concatenadas. Espero que disfruten mi “Punto de Vista”.