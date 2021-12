"El alza del pasaje"

Sin aguas va, los auto transportistas del servicio público, han incrementado el costo de pasaje, vemos cómo la ciudadanía se queja, sin embargo dicho incremento al pasaje todavía no se encuentra autorizado, por la Comisión Técnica del Transporte del estado, ya que no han realizado el estudio socioeconómico que se requiere para estos casos.

Ante la sorpresa de la noche a la mañana, los choferes de las combis, camiones, urvan, taxis colectivos, camionetas, entre otros medios de transporte incrementaron dos pesos al costo del pasaje, al que se venía cobrando, esto dicen ellos por indicaciones de sus patrones y por los aumentos incesante de la gasolina, y los costos de las refacciones automotrices.

Vemos cómo la ciudadanía ya no ve cómo estirar su economía diaria, ya que si tomamos en cuenta los costos de los productos básicos, aunado a los pagos de luz, agua potable, pago de sky, entre otros, ya no les alcanza para sobrevivir, y según el gobierno federal la economía en México va creciendo, sí pero para abajo, ya casi se llega al 7.0 por ciento de inflación, pero como siempre en México no pasa nada.

El Ejecutivo federal, está más preocupado por realizar la encuentra de revocación de mandato, cuando esta es solamente una burla para el pueblo mexicano, es vez de sacar de la miseria y en la extrema pobreza en que se encuentra millones de mexicanos, y buscar las alternativas de solución, para sacar de la crisis financiera en que vive actualmente México, para que tener una mejor condición de vida, pero el Ejecutivo federal, está en otra cosa, que México y los mexicanos, que se esperen.

Haber preguntémonos qué pasaría si la encuesta de revocación de mandato, fuera en contra del Ejecutivo federal, dejaría la Presidencia de la República, claro que no, va a decir que él fue elegido por el pueblo para un mandato de seis años y no de tres años.

Ya que se deje el Ejecutivo federal en hacer circo y marionetas, y se ponga a gobernar y buscar los programas para que exista un México que todos los mexicanos queremos, no más pan y circo, pareciera que se encuentra el precampaña para reelegirse todos los días con los mismos.

Bueno volviendo al tema, la ciudadanía se encuentra en un estado de indefensión, ante los altos costos de los productos de primera necesidad, y pagos de servicios, ya que manifiestan que el aumento autorizado por el gobierno federal, de que sirve, no viene ayudar en nada, por el contrario, hacen que los empresarios de los distintos rubros de venta de mercancía o productos suban sus precios, como está sucediendo actualmente, y hoy con el aumento al costo del pasaje, mientras la dirección de la comisión técnica de transporte del estado y sus dos delegaciones en este puerto, están durmiendo en sus laureles, sin hacer nada al respecto ante la violación al reglamento de transportes, mientras los voraces transportistas del transporte público hacen lo que quieren, y la autoridad ni sus luces.

La ciudadanía hace un llamado al director de la Comisión Técnica de Transporte del Estado, a la gobernadora EVELYN CESIA SALGADO PINEDA, ponga atención a sus funcionarios, para que la dependencia al cargo de verificar y autorizar los incrementos al transporte público, sea de manera ordenada y dentro del marco legal, no que primero los transportistas del servicio público, incrementen el precio del pasaje y la autoridad después lo avale, como es costumbre, y con ello se sancione a los transportistas que de manera arbitraria y sin autorización de la autoridad correspondiente han incrementado el costo del pasaje a su conveniencia.

Como siempre ha sucedido primero el incremento y después la autorización, y esto que todavía no termina diciembre, ya que en la cuesta de enero del año próximo a entrar, esto va hacer peor, más impuesto y más productos básicos por la nubes sus costos. ¿O USTED QUÉ OPINA AMABLE LECTOR?