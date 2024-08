Dos calles en la ciudad de México hacen justicia a dos mujeres

La nomenclatura de dos calles en la Ciudad de México fue cambiada como un acto de justicia social, ya que ambas calles llevaban el nombre de Gustavo Díaz Ordaz y se cambiaron por el de dos mujeres guerrerenses: una, Benita Galeana, nacida en San Jerónimo de Juárez, Guerrero y la otra, Elena Garro, nacida en Puebla de los Ángeles, pero igualteca por decisión, debido a que su niñez la vivió en Iguala Guerrero, lugar que la inspiró para la novela “Los Recuerdos del Porvenir”.

La jefatura de gobierno de la Ciudad de México, (CdMx) que encabeza Martí Batres, diseñó una plataforma con el nombre de “La ciudad de las heroínas” con la finalidad de visibilizar a las mujeres que hicieron aportaciones al país, que no habían sido reconocidas y que cambiaron la historia de México, como son estas dos mujeres quienes jugaron un papel especial, y no sólo eso, sino que fueron perseguidas por los gobiernos mexicanos de entonces; tanto en la alcaldía Venustiano Carranza como en la de Álvaro Obregón, de acuerdo con declaraciones del jefe de gobierno de la CdMx, el nombre de Gustavo Díaz Ordaz fue eliminado debido a que ese presidente masacró a estudiantes del 1968 y no merece que su nombre se encuentre en esas calles.

Por supuesto que este acto para el movimiento feminista es reivindicatorio para estas y muchas mujeres, a quienes no les dieron su valor en su justa dimensión en nuestra historia, como fue Benita Galena de los Ríos, comunista, luchadora social, quien fue defensora de los presos políticos, y de estudiantes del 68, por esas razones fue vejada, perseguida y encarcelada 58 veces.

En el caso de Elena Garro, también fue víctima de persecución y de amenazas de muerte, por lo que estuvo exiliada por muchos años por escribir su opinión acerca del movimiento del 68 y en contra de intelectuales, incluyendo a su expareja Octavio Paz, a los que no consideraba congruentes con lo que escribían. El gobierno mexicano, que fue duramente criticado en ese entonces por periodistas y escritores, se fue contra Elena Garro y sobre su extensa obra que fue ocultada por muchos años, misma que es reconocida como escritora de novelas, dramaturga, guionista, periodista, poetisa, y considerada representante del realismo mágico, aunque ella no lo creyó así. En esta misma tesitura de reconocer el trabajo de Elena, su sobrina Jimena Garro está difundiendo las obras, tanto de su tía Elena, como las de Helena Paz, hija de Octavio y de Elena Garro. Finalmente creemos que se hace justicia, con las mujeres; en la ceremonia de apertura de esta plataforma el representante del gobierno de la CdMx Martí Batres, declaró: puesto que más del noventa por ciento de las calles de esa ciudad, tienen nombre de “personajes masculinos”, la idea es que se rinda homenaje a mujeres destacadas través de las nomenclaturas. Bravo por esta iniciativa.