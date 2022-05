Disco rayado... Las Cosas de la Política

Ya las mañaneras van de picada, siguen apareciendo comentarios, pero cada vez es más fácil saber el tema y el distractor, Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto repetitivo y lo único nuevo es que ya es más agresivo y buscabullas, anda norteado, desequilibrado y muy enojado, ya manda al "Carajo" a todo ya todos, siente que ya se le pasó el tiempo o de plano ya intuye o acepta su fracaso, bien dice Cuauhtémoc Cárdenas "Me preguntan qué es la 4T y yo no sé qué responder" , a estas alturas muchos, muchos, no saben que significa la llamada cuarta transformacion.

Tiene los mismos temas, su estrategia de "abrazos, no balazos", a pesar de que los números y la realidad de la criminalidad le estallan en la cara el prefiere exclamar y llamar "cretinos" y "desinformados" a quienes critican su estrategia de seguridad, y vuelve a hablar del "Culiacanaso" y da como siempre da fechas que nunca llegan para dar a conocer detalles o dar pruebas de sus dichos y sus hechos, las más de 120 mil (y contando) víctimas del homicidio son números que lo evidencian en el tema de la seguridad.

Habla de la corrupción pasada y evade castigar la presente y sobretodo si se trata de hermanos, familiares y amigos, ejemplos sobran y además se hará larga la lista conforme de acerque el fin de sexenio, la retórica anticorrupción ya no la cree nadie y si bien sigue siendo popular, eso solo le sirve al ego personal, los "otros datos" simplemente no le favorece yo no lee bien las encuestas o únicamente le enseñan los números que lo hacen ser cada vez mas soberbio o de plano, ya raya en la locura del "rey desnudo".

Sigue acusando a Felipe Calderón como quien le robó la presidencia en 2006 y de generar la "guerra al narcotráfico", esa fijación no le quita la responsabilidad de la impunidad que le ha otorgado a la delincuencia y esos datos también se reflejan en sus propias dimensiones de lo que la sociedad ve mal, lo ven como fracaso de su gestión, insiste en que todo es boicot o complot para atacar a su gobierno y pone como ejemplo al AIFA, el cual no despega a pesar de los intentos de hacerlo funcionar a fuerza de amenazas veladas y buscar que el AICM se vaya degradando en su infraestructura a pasos acelerados y acusa de que hay "intereses" en provocar las demoras o los "incidentes" al aterrizar.

Agarra otros pleitos o temas, como lo es lo de poner sus condiciones a la asistencia a la cumbre de las Américas, bravata que al final de cuentas tendrá costo político pata él y probable costo comercial para México, si va o no va ya nos resulta irrelevante, unos lo aplauden, otros lo critican y los menos lo justifican, ya ha dicho todo, hasta reconoce que el neoliberalismo es bueno, aclarando que solo sin la corrupción, caray , ¡simple!, en lugar de combatirla la ha permitido abiertamente en su proyecto de la 4T, sus funcionarios, amigos y familia misma.

Se pueden enumerar muchos temas, periodistas críticos, tren Maya, dos Bocas, pandemia, salud, falta de medicamentos, seguridad, corrupción y tantos más, temas que cada vez son más repetitivos, los, defectos ya denotan frustración y fracaso, él no gobierna , él hace campaña, ya se le acabó el tiempo, vienen los tiempos de las decepciones, de los desengaños, las peleas internas y de muchas distracciones, Andrés Manuel López Obrador seguirá hablando del pasado, cual fonógrafo con el... Disco rayado.